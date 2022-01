Her ligger 19 tonn laks på elveisen

Et utenlandsk vogntog havnet utenfor veien på E6 i Kåfjord like ved elven Fossen i Troms fylke. Vogntoget, som har fått store materielle skader, ligger helt utenfor veien i et islagt elveleie.

– Det er over 19 tonn med laks som ligger der, sier operasjonsleder Eirik Kileng ved Troms politidistrikt til TV 2.

Det var avisen Nordlys som omtalte saken først.

Én person har blitt kjørt til legevakten for en sjekk, men vedkommende skal ikke være skadet. Vogntoget er ikke til hinder for trafikken, men hengeren står med bakdelen i været utenfor veien. Trafikken går som normalt på stedet.

– På stedet nå er det meldt om veldig glatte veier. Samtidig er det en del vind på stedet, sier operasjonslederen.

Bilberging har blitt varslet, men om det blir sendt i kveld eller i morgen, er ikke sikkert.

– Her må det ryddes opp først og lasten må sikres. Det er jo en del fisk, så det spørs om det kan brukes til noe, avslutter Kileng.