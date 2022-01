Vil be om to uker varetektsfengsling for drapssiktet mann

Mannen som er siktet for drapet i Lier lørdag, vil trolig bli begjært varetektsfengslet mandag.

Saken oppdateres!

– Vi kommer til å be om to uker i varetekt, med brev- og besøkskontroll og medieforbud, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Odd Skei Kostveit, til TV 2.

Han opplyser at planen er å gjennomføre fengslingsmøtet mandag.

Mannens forsvarer, Andrea Wisløff, sier til TV 2 at han kommer til å samtykke til varetektsfengsling. Mannen skal være svært preget etter hendelsen.

– Han er veldig lei seg for det som har skjedd, og veldig prega, sier Wisløff.

Mannen har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld.

Ble avhørt lørdag

Mannen ble avhørt lørdag kveld, og det skal gjennomføres et kort oppfølgingsavhør i dag.

– Han har forklart seg detaljert om hendelsen og ønsker å samarbeide med politiet, sier Wisløff.

Hun ønsker ikke å kommentere om siktede og avdøde hadde en relasjon, eller om den siktedes motiv for handlingen.

Kostveit sier at relasjonen mellom de to vil bli sentral å avklare for politiet.

– Det er en vesentlig del av etterforskningen, sier han.

Politiet kommer til å gjøre seg ferdig med åstedsundersøkelser på kvinnen sin adresse i dag, og kommer også til å avhøre vitner i løpet av dagen. Det skal gjennomføres obduksjon av den avdøde kvinnen.