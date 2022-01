I fjor ble det gjennomført bare 95 organdonasjoner fra en avdød giver ved norske sykehus, viser tall fra Oslo universitetssykehus.

Dette er det laveste antallet på ti år.

Hans Olav Krogsæter (56) var en av de få heldige.

Livsviktig gave

Han fikk nye lunger i februar og er uendelig takknemlig for det nye livet den livsviktige gaven ga ham.

En autoimmunsykdom gjorde at Hans Olavs lunger ble stadig dårligere.

SVÆRT SYK: Hans Olav hadde bare 20 prosent lungekapasitet da han fikk gladmeldingen. Foto: Privat

For ett år siden forverret det seg såpass at han var nede i under 20 prosent lungekapasitet.

– Jeg hadde da et veldig dårlig liv. Jeg klarte maks å gå ti meter uten å ta pause og jeg klarte knapt å ha en samtale uten å bli andpusten. Det var rett og slett en nær-døden-opplevelse, sier Krogsæter til TV 2.

Den avgjørende samtalen

56-åringen var redd han kom til å dø i donorkøen.

Men i februar kom endelig telefonen han hadde drømt om så lenge.

– Hvordan reagerte du da du fikk beskjeden?

– Det var en merkelig og absurd opplevelse. Man går og venter, men samtidig når det skjer så var det blandede følelser. Jeg ble selvsagt veldig glad, men var også kjempespent. Det var en kakofoni av følelser, sier 56-åringen.

– Hva har det betydd for deg å få disse lungene?

– Det har vært som å få livet tilbake i gave, sier Krogsæter.

Nå har han så smått begynt å trene igjen, og nylig var han på sin første skitur med nye lunger.

NYTT LIV: Hans Olav var nylig på sin første skitur etter at han fikk nye lunger. Foto: Privat

Snart kan 56-åringen også begynne å jobbe litt igjen.

– Jeg begynner rett og slett å få litt av mitt gamle liv tilbake.

Virkelig bekymret

Nedgangen i antall organdonasjoner bekymrer Stiftelsen Organdonasjon.

– Disse lave donasjonstallene bekymrer oss virkelig, sier daglig leder Hege Lundin Kuhle.

Hun tror kanskje det lave tallet forteller litt om det enorme presset som helsevesenet har vært under de siste to årene, på grunn av pandemien.

– I to år ha fokuset ved intensivstuene handlet mye om koronapasienter, fremfor å ha fokus på organdonasjon, sier Lundin Kuhle.

BEKYMRET: Hege Lundin Kuhle I Stiftelsen Organdonasjon er virkelig bekymret for de lave donasjonstallene.

Hun presiserer viktigheten av at organdonasjon er tema som er fremme i folks bevissthet.

– Der gjør pressen en utrolig viktig jobb, med å dele de gode historiene og forklare hva organdonasjon virkelig dreier seg om. Vi har sett en betydelig nedgang i antall slike nyhetsartikler de to siste årene, da helsejournalistikken i stor grad har dreid seg om pandemien. Dette kan også være en medvirkende årsak til de lave donasjonstallene, sier hun.

Håper trenden vil snu

Krogsæter priser seg lykkelig for at han var en av de heldige i fjor, men han synes det er veldig trist at tallet på organdonasjoner har gått så mye ned.

– Jeg synes det er synd og trist at tallene går nedover. Jeg håper den trenden kan snu, for det å gi bort organer på denne måten gir livet tilbake til så mange. Det er helt fantastisk hvor mange som kan få tilbake et normalisert liv av en donasjon, sier han.

Fjorårets 95 donorer hjalp til sammen 374 pasienter med 404 livreddende organer.

37 pasienter døde i fjor mens de sto på venteliste for livreddende organ. Det var 11 flere enn året før.

500 personer i kø

Lundin Kuhle i organdonasjonstiftelsen sier at det til enhver tid står rundt 500 personer på venteliste for nye organer i Norge.

– Dettet er ikke absolutte tall, fordi noen blir tatt av ventelisten underveis dersom man for eksempel får en infeksjon som korona. Det betyr at ventelisten i realiteten er lenger enn de 500 som er registret, sier hun.

KAN REDDE: Donorkort et er digitalt og ligger på Helsenorge.no. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Noen er kanskje usikre på om de bør bli donorer. Hva vil du si til dem?

– Absolutt de fleste er positive til organdonasjon. Likevel er det 30 prosent som sa nei, da de fikk et konkret spørsmål på sykehuset, sier Lundin Kuhle.

Hun sier at det ofte er pårørende som svarer på avdødes vegne.

– Mange pårørende vet ikke avdødes holdning til organdonasjon. Det er avdødes vilje som skal gjelde, noe loven regulerer, det er den legene spør om. Derfor er det aller viktigste at vi alle snakker med hverandre om organdonasjon og forteller våre nærmeste hva vi tenker om dette og legger donorkortet sitt inn på Helsenorge.no sier Lundin Kuhle og legger til

– Jeg tror vi alle skal tørre å spørre oss selv: Hva hvis du eller en av de vi var glad i behøvde et nytt organ? Da er man faktisk avhengig av at noen vil gi.