FHI-toppen er forsiktig optimist: – Det er et godt tegn

Det siste døgnet er det registrert 5288 koronasmittede i Norge, som er en nedgang på 872 fra forrige døgn. Ser man på ukentlig snitt, er det imidlertid en bratt smitteøkning.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 6.145 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.577.

– Smittetallene går opp og ned fra dag til dag, men det store bildet nå er at smitten går oppover. Før helgen hadde vi et veldig høyt antall smittede, som blant annet skyldes mye testing etter julen, og kanskje manglende testing gjennom julen, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Han peker samtidig på at Norge er inne i en periode med stabil nedgang i antall innlagte.

– Det tror vi i hovedsak skyldes de tiltakene som ble satt inn midt i desember. Det er en nedgang i antall innlagte med deltasmitte, sier Forland.

– Presset har avtatt noe

Lørdag var 246 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, som var en nedgang på 79 fra mandag. Forland sier mange av de som nå er innlagt, har ligget der lenge.

– Mange av de eldste som er innlagt har underliggende sykdommer. Likevel er det slik at over 50 prosent av de som er innlagt er av en yngre kategori, og de fleste av dem er uvaksinerte, sier Forland.

Han gjentar helsemyndighetenes budskap om at det er de uvaksinerte som må nås med tilbud om vaksinedose.

– Det har over tid vært et stort press på sykehusene, som de siste ukene har avtatt litt. Det er bra, for vi regner med at vi nå vil få en bølge med økende smitte av omikron, sier Forland.

Regner med at det blir færre innlagte

Fagdirektøren forteller at mange av dem som er innlagt på sykehus med korona nå, hører til en slags hale av deltaepidemien.

– Vi har bare sett noen og tjue innlagte med omikron hittil. Samtidig har vi ikke hatt omikronvarianten hos oss i mer enn en god måned.

Forland sier tall på innlagte kommer 3-4 uker etter en smittetopp, og at det derfor er for tidlig å si noe om hvordan omikron vil påvirke antall innleggelser i Norge.

– Men disse tallene følger vi med på, og vi vil kunne ha bedre svar om 1-2 uker. Vi regner jo med at vi får færre innlagte med omikron, fordi studier fra flere land tyder på at den varianten gir mindre alvorlig sykdom.

– Godt håp om mildere pandemi

Ifølge Forland viser flere studier tendenser til at omikronviruset liker seg bedre i øvre luftveier og i mindre grad går ned i lungene. Dette kan være noe av årsaken til at mange smittes, samtidig som færre blir alvorlig syke.

– Når det gjelder antall sykehusinnleggelser, ser vi at det blir færre blant annet i Storbritannia, Danmark og Hongkong. Håpet er at vi også vil se disse tallene i Norge. Vi følger jo med på dette fra uke til uke, og vil gjøre opp tallene så raskt vi kan for å si noe om alvorligheten av dette i Norge, sier Forland.

Danske helseeksperter har uttalt at man vil kunne se slutten pandemien i løpet av par måneder. Forland deler ikke helt det samme synet, men tror at Norge vil få en bølge gjennom vinteren som avtar utover våren.

– Så det er vi enige i. Vi regner med at vi får et ganske stort trykk av antall smittede, og kanskje også innlagte, i løpet av januar og februar. Når vi får mer immunitet og fortsatt har god vaksinedekning, er det godt håp om at vi får en mye mildere pandemi utover våren og sommeren, sier Forland.

FØLGER SITUASJONEN: Fagdirektør Frode Forland i FHI. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Går mot justeringer

Regjeringen innførte flere tiltak for å hindre smittespredning i midten av desember, og varslet at tiltakene ville gjelde til 14. januar. Forland vil ikke avsløre hva FHI vil råde regjeringen til å gjøre videre.

– Men det er klart at mange av de rådene vi ga før tiltakene ble satt inn 15. desember, var preget av stor usikkerhet om omikron. Nå vet vi noe mer om både alvorlighet og smittsomhet, sier Forland, og fortsetter:

– Hele verktøykassa av råd vi har hatt på samfunnsnivå er oppe til diskusjon, og rådene blir nok justert.

– Vil det si at det går mot lettelser?

– Jeg kan ikke svare konkret på det, men jeg tror det går mot justeringer for å finne ut av hvilke områder det er mest hensiktsmessig å innføre tiltak.

– Et godt tegn

Forland tror vi etter hvert må tåle å leve med mer smitte.

– Poenget framover er å hindre at vi får en for bratt stigning av omikron, slik at vi får for mange innlagte på samme tid. Kanskje vil omikron på lengre sikt gå over til å bli mer som et forkjølelsesvirus.

Fagdirektøren er ikke i tvil om at det vil komme nye virusvarianter, men er ikke nevneverdig bekymret av den grunn.

– Det vil komme nye varianter framover, hele tiden. Men det vil være de mest smittsomme variantene som tar over. Og når de mest smittsomme variantene har en tendens til å være mindre farlige, er det antagelig retningen det går i, sier Forland, og legger til:

– Så langt er det omikron som har vært den mest smittsomme, og den tar over for de mer alvorlige variantene vi har hatt før. Så det er et slags godt tegn i tiden. Men at det blir slutt på varianter, det gjør det ikke.