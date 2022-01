Person skadet i snøscooterulykke – fraktet i luftambulanse

Politiet informerer om at hendelsen skjedde i Aure i Møre og Romsdal.

Politi og ambulanse rykket ut på grunn av en snøscooterulykke i Aure kommune natt til søndag. Ulykken skjedde på privat område.

En person var involvert i ulykken, og ble fraktet i luftambulanse til St. Olavs hospital.

Den involverte er en kvinne tidlig i 20-årene. Skadeomfanget et uvisst, men hun var våken og orientert, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Det er uklart om kvinnen var føreren av snøscooteren eller passasjer.

– Det var flere vitner til ulykken, og vi avhører dem for å finne ut hva som skjedde. Det blir opprettet sak, basert på at dette var en ulykke, og at det er mistanke om promillekjøring, sier operasjonsleder Leif Arne Mork til NTB.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at det er mistanke om promillekjøring.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 2.35.

