Kvinne truet med kniv – etterforsker hendelsen

En mann i midten av 30-årene har blitt pågrepet og innsatt i arrest i forbindelse med en voldshendelse natt til søndag.



Politiet i Sør-Vest fikk melding i 03-tiden om hendelsen som skjedde i Sandnes i Stavanger.

Mannen i midten av 30-årene skal ha truet en kvinne med kniv. Kvinnen pådro seg mindre skader, og hadde ikke behov for legetilsyn.

Klokken 03:10 opplyser politiet at også den siktede mannen hadde skader, og at han er fraktet til sykehus for behandling.



Foranledningen til hendelsen er enda ikke kjent, og det er uvisst hvilken relasjon partene har til hverandre.

Politiet oppretter sak, og det vil pågå videre etterforskning søndag.