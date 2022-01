Alec Baldwin om konfiskering av privat telefon: – De kan ikke bare gå gjennom telefonen din og ta bildene dine

I etterkant av at etterforskerne i Baldwin-saken ønsket å undersøke telefonen til filmstjernen, uttrykker Baldwin kritikk mot etterforskningen i en video på sin egen Instagramkonto.

I desember 2021 ble det kjent at politiet ville konfiskere Alec Baldwins telefon for å finne flere bevis etter en skyteepisode på filmsettet til «Rust». Det melder Reuters.

Samtidig slår Baldwin tilbake på anklager om at han skal ha forsøkt å hindre etterforskningen.

Kan være bevis på telefonen

Etterforskere ønsker å undersøke Baldwins meldinger, e-poster, sosiale nettverk og nettleser for å få mer informasjon om hva som har skjedd. Det kom frem i en erklæring sendt inn til domstolen i Santa Fe.

I erklæringen står det at «det kan være bevis på telefonen, fordi noen personer bruker mobiltelefonen under og/eller etter en forbrytelse».

Politiet mener det ble sendt og mottatt flere meldinger og e-poster som omhandler innspillingen av «Rust» i perioden hvor det ble gjennomført intervjuer av de involverte.

Drept på filmsettet

Halyna Hutchings ble skutt og drept da Baldwins våpen gikk av på settet til filmen «Rust» i oktober 2021. Baldwin nekter selv for å ha noe ansvar knyttet til skytingen og at han ikke vet hvorfor våpenet var ladd med skarp ammunisjon.

AVFYRTE SKUDD: Baldwin nekter selv for å ha noe ansvar knyttet til skytingen og at han ikke vet hvorfor våpenet var ladd med skarp ammunisjon. Foto: Jim Weber / AP

Det første intervjuet i etterkant av hendelsen med Hollywood-stjernen Alec Baldwin, ble offentliggjort i desember 2021.

– Jeg trakk ikke av våpenet, sier Baldwin i intervjuet som ble vist på ABC News.

– Jeg ville aldri pekt på noen med et våpen og trukket av, sier han og bygger opp under uvissheten rundt hvorfor det i det hele tatt var skarpe skudd på filmsettet.

– De kan ikke gjøre det

Ifølge en rapport fra etterforskninger, har Alec Baldwins telefon enda ikke blitt overlevert til politiet som etterforsker den tragiske hendelsen som skjedde 21. oktober 2021.

I en video på sin offisielle Instagramprofil, svarer Baldwin på hvorfor han fremdeles ikke har overlevert telefonen sin, og forteller at et hvert forslag om at han ikke ønsker å hjelpe til med etterforskningen, er løgn.

Baldwin filmet seg selv fra førersetet, og sa at prosessen med å hente ut informasjon fra telefonen hans ville ta tid, og refererte til myndighetene i New Mexico.

– Noen fra en annen stat kan ikke komme til deg og si «Gi meg telefonen din». De må spesifisere nøyaktig hva de vil ha. De kan ikke bare gå gjennom telefonen din og ta bildene dine, kjærestebrevene dine til din kone eller hva enn du har, sier Baldwin i videosnutten.

En av Baldwins advokater, Aaron Dyer, har tidligere uttalt at Baldwin og hans familie, samt personlige opplysninger som ikke er relatert til etterforskningen, må beskyttes.