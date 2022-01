Afghansk akademiker pågrepet etter Taliban-kritikk

Taliban har pågrepet en foreleser som jobber på et universitet i Kabul, etter at han kritiserte bevegelsens politikk i en TV-debatt i fjor.

Professor Fizullah Jalal ble pågrepet i hjemmet sitt lørdag, og det er ikke klart hvor han ble tatt, skriver kona Massouda Jalal, som stilte som presidentkandidat i valgene i 2002 og 2004, på Facebook.

Talibans fremste talsperson, Zabihullah Mujahid, beskylder ham for å oppildne til motstand mot Taliban-regjeringen og ærekrenkelse. Taliban har delt skjermbilder av en ikke-verifisert Twitter-konto de sier tilhører Jalal, og viser til ytringer der som årsak for pågripelsen. Jalals familie sier at kontoen er falsk.

Fornærmet talspersonen

Foreleseren hudflettet regimets politikk i en direktesendt debatt med en Taliban-talsmann i november. Han kritiserte bevegelsen for å stilne kritikere og fornærmet også talspersonen personlig.

Jalal har deltatt i debatter på afghansk TV i flere år, og han er kjent som en frittalende kritiker av landets politiske ledere, inkludert de tidligere presidentene Hamid Karzai og Ashraf Ghani.

Etter debatten i november fikk han mye ros for å tørre å åpent kritikere Taliban og ble av noen kalt det afghanske folks stemme. Mange byttet profilbilde i sosiale medier til et bilde av ham, mens andre uttrykte bekymring for sikkerheten hans.

– Må løslates



Pågripelsen av professoren har vekket reaksjoner både innenlands og utenlands.

– Taliban har aldri tolerert kritikk eller ytringsfrihet. Han må løslates umiddelbart, sa Patricia Gossman i Human Rights Watchs Asia-avdeling.

Det har vært flere pågripelser av statlig ansatte og flere utenomrettslige henrettelser i Afghanistan siden Taliban grep makten i august.