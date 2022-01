Mann i 20-årene knivstukket i hånda – to personer er pågrepet

En mann i 20-årene er knvistukket i hånda av to ungdommer med finlandshette i Alta. Politiet har pågrepet to mistenkte.

Saken oppdateres.

Lørdag kveld fikk politiet i Finnmark melding om en voldshendelse. En mann i 20-årene ble knivstukket av to ungdommer med finlandshette i Alta sentrum.

Det skriver politiet på Twitter.

– Mannen er under legebehandling. To mistenkte pågrepet, tvitrer Finnnmarks-politiet.

Operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt opplyser overfor TV 2 at to personer forsøkte å tilrøve seg mannens penger og mobiltelefon; like etterpå gikk de til angrep.

Fornærmede oppsøkte selv helsevesenet etter voldshendelsen.

– Personen som ble knivstukket løp selv til legevakten etter at han hadde blitt stukket i hånda. Han blødde ganske mye. Helsevesenet varslet AMK, som videre varslet politiet, sier Mathiesen til TV 2.

Videre opplyser operasjonsleder at politiet har pågrepet to mindreårige.

– Vi har som foreløpig mistanke at de står bak knivstikket og et forsøk på ran, sier han.