Real Madrids superduo strålte i imponerende seier

Karim Benzema og Vinícius Júnior scoret to hver da Real Madrid beseiret Valencia.

Real Madrid - Valencia 4-1

Benzema scoret kampens første mål, og sitt 300. mål for «Los Blancos».

Vinícius Júnior satte 2-0 tidlig i andre omgang, i et oppgjør hvittrøyene hadde full kontroll over. Supertalentet sørget også for kampens tredje.

Et straffemål av Gonçalo Guedes pyntet på resultatet for Valencia, men enda en scoring av Benzema sikret seieren for Real Madrid.

Ancelotti til TV 2: – Selvtilliten øker kamp for kamp

Carlo Ancelotti var en lykkelig mann etter storseieren. Real Madrid-treneren var meget fornøyd med det han så av sitt lag.

– Det var en god kamp. Vi var motiverte og effektive i angrep. Jeg er veldig fornøyd med resultatet og innsatsen, sa Ancelotti til TV 2.

Italieneren sparte heller ikke på rosen for hvittrøyenes radarpar.

– De spiller veldig godt for tiden. Benzema er en fantastisk spiller, og så viktig for dette laget. Vinis selvtillit øker kamp for kamp. Han kommer til å bli en veldig stor spiller.

300 mål for Benzema

Hjemmelaget dominerte stort sett hele første omgang, og skapte flere store muligheter. Rundt 40-minuttersmerket banket Luka Modrić til med venstrebenet. Uheldigvis for kroaten, ristet avslutningen hans tverrliggeren.

Minuttet senere ble Real Madrid tildelt straffe av dommer Alejandro Hernandez. Opp trådde toppscorer Karim Benzema, og hamret ballen i venstre kryss bak en sjanseløs Jasper Cillessen.

– Det er ikke mulig å ta straffespark på en bedre måte enn det der! Det oser selvtillit, sa TV 2s kommentator, Morten Langli om målet.

Benzemas scoring nummer 300 for hovedstadslaget sørget for en velfortjent ledelse til pause.

Vinícius strålte i andre omgang

Seks minutter inn i andre omgang doblet hjemmelaget ledelsen. Real Madrids store formspiller denne sesongen, Vinícius Júnior, scoret etter kombinasjoner med Benzema.

– Han har vært helt umulig å stoppe denne sesongen, roste Langli om den brennhete brasilianeren.

Real Madrid-juvelen ville ha enda mer, og i det 61. minutt satte unggutten sitt andre for dagen. Et skudd fra Marco Asensio ble reddet av Jasper Cillessen, men på returen sto Vinícius Júnior på åpent mål. Brasilianeren hadde lite trøbbel med å heade inn 3-0.

Også Valencia skulle se seg tildelt en straffe. Ferland Mendy rev ned Marcos André, og dommer Hernandez pekte nok en gang på femmetersmerket. Thibaut Courtois reddet først Gonçalo Guedes sin straffe, men spissen headet inn returen.

Benzema scoret også sitt andre for kvelden. Superspissen vendte fint om i feltet, og banket inn 4-1 via stolpen.

– Han er en komplett spiss. Han har hele registeret, sa Simen Stamsø Møller i TV 2s studio om 34-åringen.

Benzemas andre mål ble kveldens siste, og oppgjøret endte 4-1. Real Madrid tar dermed åtte poengs avstand til LaLiga-toer Sevilla, som spiller mot Getafe i morgen.

