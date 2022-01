Slik har Hovland fått innpass i hvelvet til ukjent norsk milliardær

Den helt spesielle premien spesiallages til Hovland.

Men først må vi fortelle om Karsten Solheim.

Den relativt ukjente nordmannen var verdens rikeste nordmann, og en stund inne på Forbes magasins topp 100 liste over verdens rikeste personer.

I 1996 ble hans personlige formue anslått til 2,2 milliarder kroner.

PING: Karsten Solheim.

Karsten ble født i Austrheim i Nordhordland i 1911. Han flytter senere med familien til USA. Karsten utdannet seg til ingeniør og begynte i General Electric.

Golfamatør

Som 42-åring begynte han å spille golf, men han sleit med å putte. I garasjen hjemme i Phoenix, Arizona, utviklet han det som senere har blitt kalt en av golfens største oppfinnelser og nyvinninger.

PUTTER: Viktor Hovland bruker mye tid på å forbedre putte ferdighetene. Foto: Daniel Sannum Lauten

Den revolusjonerende putteren.

Det vanlige var å feste skaftet ved hælen til køllebladet, men Karsten festet det i midten.

Dette var starten på golfkølle merket Ping, og et hvelv fylt med golfkøller i gull.

Karsten Solheim (88) døde i 2000.

– Bestefar var veldig stolt av å være norsk, sier John K.Solheim til TV 2, som i dag leder selskapet bestefaren startet i garasjen på 60-tallet.

Solheim har selv besøkt Norge mange ganger, men bare på sommeren.

Karsten Solheim er også grunnleggeren av Solheim-cup. Suzann Pettersen ble tidligere i år utnevnt til kaptein i den prestisjetunge-turneringen mellom Europa og USA.

Tidligere statsminister Erna Solbergs gave til tidligere president Donald Trump da hun besøkte Det hvite hus i 2018 var golfkølla «Bergen».

GAVE: Denne "Bergen" putteren fikk Trump av Solberg. Foto: David Moir/ AP

Gull-oppfinnelse

– Tidlig på 70-tallet bestemte Karsten seg for at alle spillerne som vant en turnering med hans Ping-golfkølle skulle få et identisk eksemplar i gull, med spillernavn, turnering og dato inngravert. Spilleren får ett eksemplar, og vi beholder ett her i hvelvet i Phoenix, sier Solheim.

Siden den gang har det blitt laget over 3000 golfkøller i gull.

Viktor Hovland har hittil vunnet fem turneringer som kvalifiserer for en gullputter.

–Viktor har to-tre gullputtere til gode som han ikke har fått hentet hos oss enda, forteller John K.Solheim.

Hovland som i skrivende stund er rangert som verdens niende beste golfspiller husker tilbake til besøket i gullhvelvet som et høydepunkt.

– Veldig kult! Det er utrolig mye historie det selskapet. Det er kult å representere et firma som er norsk, sier Viktor Hovland til TV 2.

Love for life

I hovedkvarteret til golfkølleprodusenten forventer de store ting av Hovland.

– Av alle våre golfspillere er det Viktor vi har størst forventninger til. Han har alt for å kunne lykkes. Han er fornuftig, har en god golfsving og har arbeidsmoral for å takle motgang, sier Solheim.

Han innrømmer at det er spesielt hyggelig å ha en norsk toppspiller i stallen.

– Han er elsket i hele verden. At vi i tillegg har historien om den norske familien vår og at en av verdens beste spillere, er norsk, bruker vårt utstyr, er fantastisk.

Superlativene sitter løst hos barnebarnet til Karsten Solheim.

– Hans «love for life» væremåte, og at han alltid er glad og blid på golfbanen, gjør Viktor til en fantastisk ambassadør for oss.

– Hvis du ser rundt meg nå så er det ikke mye som minner meg om Norge.

TV 2 møtte Hovland på den karibiske øya Bahamas før jul. Stedet nordmannen tok sin femte profesjonelle turneringsseier i karrieren.

– Mye av det jeg driver med er veldig unorsk. Så jeg føler meg nesten litt mer patriotisk ved å samarbeide med Solheim og Ping, sier Viktor Hovland.

Men den mest eksklusive gullputteren må Hovland fortsatt drømme om.

– Spillere som vinner en major-turnering får en putter, eller en annen kølle som var avgjørende for seieren, laget i rent gull tvers igjennom, sier Solheim .

Han ser frem til å åpne gullhvelvet for Viktor Hovland igjen.