Norske Thelo (19) avgjorde for Wigan

Lørdag ble det spilt flere kamper i FA-cupens tredje runde, og mellom Wigan og Blackburn avgjorde en ukjent nordmann. Wigans 19 år gamle Thelo Aasgaard scoret vinnermålet fire minutter på overtid da Blackburn ble slått 3-2.

Aasgaard er født i England, og har fransk mor og norsk far samt skotske aner. Til TV 2 i fjor uttalte han at han ønske rå representere Norge på landslagsnivå.

– For det første elsker jeg Norge som nasjon, og jeg blir alltid glad når jeg reiser dit for å møte familien. Det er de beste feriene jeg har. Jeg liker også fotballen der borte, og det å spille for Norge gjør meg alltid stolt, sa Aasgaard til TV 2 i fjor.

INGEN DRØMMEDEBUT: Kieran Trippier forlot regjerende seriemester i Spania Atletico Madrid til fordel for Newcastle fredag. Dagen etterpå debuterte han i FA-cup-nederlaget mot lille Cambridge. Foto: PAUL ELLIS

Newcastle gikk på cupsmell mot Cambridge

Hardtsatsende Newcastle røk 0-1 for Cambridge fra nivå tre i FA-cupens tredje runde lørdag. Joe Ironside ble helten for bortelaget.

Kieran Trippier fikk blant annet debuten sin for Newcastle etter overgangen fra Atlético Madrid tidligere denne uken. I tillegg startet stjerner som Allan Saint-Maximin, Jonjo Shelvey og Joelinton.

Exit ble det også for Watford, som fikk kjempetrøbbel mot Premier League-kollega Leicester. Mannskapet til Brendan Rodgers tok til slutt en svært overbevisende 4-1-seier etter scoringer av Youri Tielemans, James Maddison, Harvey Barnes og Marc Albrighton.

Joshua King var ikke på banen for Watford.

Burnley utslått

Burnley forsvant også ut av FA-cupen lørdag etter tap for Huddersfield. To Huddersfield-scoringer det siste kvarteret sørget for 2-1-seier.

Bedre gikk det for et annet Premier League-lag, Crystal Palace. London-klubben slo Millwall 2-1 i en kamp der franske Jean-Philippe Mateta ble matchvinner.

Brentford hadde på sin side ingen problemer med å sikre plass i 4. runde mot Port vale. Kampen, der Bryan Mbeumo ble dagens mann med tre scoringer, endte 4-1.

Kristoffer Ajer var tilbake fra skade og startet for første gang siden slutten av oktober.

Southampton, Everton og Chelsea skal alle i aksjon senere lørdag.

