Supertalent fikk rødt kort i ny Barcelona-smell

Granada - Barcelona 1-1

Barcelona-juvelen Gavi fikk to gule kort da Barcelona gikk på en ny smell borte mot Granada.

Se det røde kortet i videovinduet øverst!

Luuk de Jong og Antonino Puertas sto for målene.

VAR hindret drømmestart

Barcelona så ut til få en drømmestart på kampen. Luuk de Jong stanget inn 1-0 etter kun åtte minutter, men desverre for katalanerne ble målet annullert for en offside VAR plukket opp i oppbyggingen.

Etter hvert begynte Granada å spille seg inn i kampen. Marc-André Ter Stegen måtte ut i aksjon etter 26 minutter, og vartet opp med en strålende redning på Darwin Machís' avslutning.

I en førsteomgang som dabbet mye fram og tilbake, klarte verken hjemme- eller bortelaget å anvende sjansene sine.

Det sto dermed uavgjort før sidebyttet.

Alves-assist og rødt kort

Seks minutter ut i andre omgang, la Barcelona-midtstopper Eric García seg ned på banen, tilsynelatende med en hamstringskade. Forhåpentligvis for Barcelona kommer ikke hans navn på den stadig voksende fraværslisten deres.

I det 57. minutt satt målet for Barcelona. I sin andre ligadebut for katalanerne, slo Dani Alves et glitrende innlegg mot Luuk de Jong. Den nederlandske kraftspissen headet kontant inn 1-0.

Da 79 minutter var spilt, fikk Gavi sitt andre gule kort for dagen. Unggutten trådde til med en dårlig timet sklitakling, og dommer Pablo Gonzalez hadde intet annet valg enn å redusere bortelaget til ti mann.

– Det er ungdommelig overtenning. Etter det første gule kortet, ventet vi vel hele kampen på at han skulle få sitt andre, kommenterte Christina Paulos Syversen i TV2s studio.



Granada presset på med én mann mer, og sent i kampen sto det 1-1 etter en cornerscoring av Antonio Puertas.

Kampen endte dermed 1-1, og fratok Barcelona en potensiell tredjeplass i LaLiga. Katalanerne forblir på sjetteplass på tabellen.