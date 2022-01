Ligaens største profil kan forsvinne: – Mister en stor attraksjon

Lørdag ettermiddag publiserte nettstedet HockeyNews.se en artikkel som overrasket store deler av det norske hockeymiljøet.

Fjordkraft-ligaens største profil, Patrick Thoresen, skal ifølge nettstedet være i forhandlinger med Djurgården om en retur til klubben.

Han skal ifølge nettstedet selv ha takket ja til et tilbud fra Stockholms-klubben.

Thoresen har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke Storhamars daglige leder Per Christian Balke eller sportssjef Mads Hansen, men til Hamar Arbeiderblad sier Hansen følgende:

– Det er ingen fra Djurgården som har tatt kontakt med meg. Det er ingen dialog. Men jeg skjønner at ryktet kommer. Djurgården sliter.

– Ikke overraskende

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel innrømmer at han ble overrasket da nyheten kom lørdag, men han forstår Thoresen godt om han velger å ta denne muligheten.

– Det er overraskende med tanke på at man har trodd han har slått seg til ro på Hamar, men med så mye usikkerhet rundt gjennomføring og karanteneregler så er det jo ikke overraskende at de beste spillerne ser seg om etter andre muligheter, sier han.

Hoel mener at en eventuell overgang kan slå positivt ut for det norske landslaget.

– Med tanke på VM er det kjempebra om han spiller på høyest mulig nivå. Vi har ikke veldig mange profiler i SHL om dagen. Å ha en så profilert spiller i en av Europas beste ligaer vil være veldig bra for norsk ishockey. Samtidig mister man en stor attraksjon i Fjordkraft-ligaen og dette vil svekke Storhamar betraktelig. Det vil være som at Storhamar trekker inn årene for denne sesongen, sier eksperten.

STORT TAP: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener det vil være et kjempetap for Storhamar om Patrick Thoresen forlater klubben. Foto: Espen Solli

– Hvor stort tap vil dette faktisk være for Storhamar?

– Patrick Thoresen er fortsatt Fjordkraft-ligaens beste spiller. Han har levert enorme tall på tross av hvordan laget har spilt i år. Det er klart at det er et stort tap for Storhamar hvis han skulle dra, svarer Hoel.

– Thoresen har blitt 38 år. Hvor godt kan han hevde seg i SHL?

– Så profesjonell som han er og med de kvalitetene han har, så kommer han til å klare seg veldig bra. Han kjenner ligaen og klubben godt, og klubben kjenner ham. De vet hva de får, svarer Hoel.

Storhamar har trøblet denne sesongen. Storklubben ligger på 7. plass på tabellen, med noen færre kamper spilt enn rivalen Lillehammer som ligger på plassen foran.

Sliter tungt

Dette vil i så fall bli Thoresens tredje opphold med tradisjonsrike Djurgården. Sist han representerte klubben, i sesongen 2015-16, ble han kåret til SHLs mest verdifulle spiller.

Da ble han nummer to i poengligaen i SHL med 48 målpoeng.

Nå sliter klubben tungt. De har 16 poeng opp til sikker plass.

Store profiler har forlatt klubben, men nå er arbeidet i gang med å forsterke laget.

Den rutinerte spilleren Dick Axelsson ble bekreftet klar for klubben den 30. desember. Skal vi tro HockeyNews.se blir fire år eldre Thoresen nestemann inn dørene om Storhamar og Djurgården blir enige om en avtale.