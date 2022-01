Hallgeir Engebråten tok EM-bronse: – Helt magisk!

22 år gamle Hallgeir Engebråten leverte bunnsolid på 5000 meter under EM i enkeltdistanser i Heerenveen. Nordmannen fullførte på 6.13,67, og sikret med det en svært imponerende og overraskende EM-bronse.

– I dag var det moro å gå på skøyter. Helt fantastisk å klare å sette en fart jeg følte var ganske billig de første fem rundene og så bare flyte der. Deretter var det bare å jobbe da det begynte å gjøre vondt. Helt magisk! sa Engebråten til Viaplay.

Overfor kanalen beskrev han medaljen som det største han kunne oppnå nå.

Den norske skøytekometen slo navn som Sven Kramer, Bart Swings og Sverre Lunde Pedersen, og var kun slått av hollenderne Patrick Roest og Jorrit Bergsma.

Pedersen tapte duell om OL-billett

Den lynraske 5000-meteren medfører mer enn bare EM-medalje. Europamesterskapet var nemlig en ren duell mellom Engebråten og Sverre Lunde Pedersen om den eneste norske plassen på distansen under vinterens OL i Beijing.

– Det er det jeg trener for og har jobbet for i mange år. Det betyr mye å bevise at jeg er god nok, sa Engebråten, som dermed blir det norske 5000 meter-håpet i Beijing på bekostning av Pedersen.

Osingen, som tok OL-bronse på distansen i Pyeongchang, falt stygt på sykkel i mai og har slitt med å stabilisere seg på sitt ypperste nivå siden de olympiske lekene i 2018.

I Heerenveen lørdag brukte Pedersen 7,32 sekunder mer enn landsmannen på de 5000 meterne. Dermed mister han muligheten til å kjempe om en ny OL-medalje på distansen.

Tidligere lørdag tok Henrik Fagerli Rukke, Bjørn Magnussen og Håvard Holmefjord Lorentzen EM-sølv på lagsprint.

Saken oppdateres!