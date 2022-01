Odd vil fjerne treneren: – Han er selvfølgelig skuffet

I en pressemelding lørdag annonserte Odd at Jan Frode Nornes var ferdig som klubbens hovedtrener - men at han ikke var sagt opp.

– Odds Ballklubb har ikke sagt opp Jan Frode Nornes, men har etter en samlet vurdering kommet til at det beste for klubben nå er et trenerskifte. Klubben er derfor i samtaler med Jan Frode Nornes om en løsning til det beste for begge parter, skrev klubben i pressemeldingen.

– Odds Ballklubb har tilbudt Jan Frode Nornes å fortsette i en annen rolle i klubben – og håper sterkt at vi kan finne en løsning for dette, står det videre.

Lekket ut

Klubben så seg nødt til å legge ut en uttalelse etter at lokalavisene Telemarksavisa og Varden lørdag formiddag meldte at Nornes var sparket av Odd.

– Vi er ikke fornøyd med at det lekket ut i dag, erkjenner Odds daglig leder i Einar Håndlykken til TV 2.

Ifølge lokalavisene Varden og Telemarksavisa er Nornes forbannet, og har engasjert broren sin som advokat.

– Gått innpå han

Det bekrefter Håndlykken, som sier klubben har oppfordret Nornes til å oppsøke rådgiver til å hjelpe videre i prosessen.

– Dette har gått inn på ham, og han er selvfølgelig skuffet. Noe mer om hans sinnstilstand kan jeg ikke si noe om, sier Håndlykken.

Klubben har tilbudt Nornes en stilling i klubben. Hvilken jobb det er snakk om vil ikke Håndlykken si noe om.

– Vi har gitt han et konkret tilbud om jobb, og vi har dialog om det, sier klubbens daglige leder.

Odd håper han vil fortsette i klubben.

– Han er en fantastisk person, men også veldig flink i tror han kan bidra positivt i klubben fremover, sier Håndlykken.

DIALOG: Einar Håndlykken sier klubben snakker med Jan Frode Nornes om veien videre. Foto: Teigen, Trond Reidar

Håper på snarlig løsning

Ifølge klubben har Nornes jobbet i Odd i over 20 år som spiller, assistenttrener, og hovedtrener.

– Er dere fornøyde med måten dere har håndtert dette på?

– Vi er fornøyde med hvordan vi har opptrådd så langt, og vi har vært svært ryddige, sier han, og håper det kommer en løsning så fort som mulig.

Nornes ledet Odd i to sesonger. Før det var han assistent for Dag-Eilev Fagermo i en årrekke.

Odd leverte en relativt god vårsesong i 2021, men avsluttet svakt med bare én seier på de siste ti kampene. Dermed endte laget på 13.-plass i Eliteserien.

Samtidig er skienslaget videre til åttedelsfinalen i NM.

Det har ikke lykkes TV 2 i å få tak i Jan Frode Nornes.