Dobbelt norsk i Bischofshofen: – Den smakte fryktelig godt

Hoppsirkuset er blitt værende i Bischofshofen etter Hoppuka, hvor Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud tok en 2. og 3. plass sammenlagt.

Begge to var også med i teten i verdenscuprennet lørdag. Før finaleomgangen var Granerud nummer tre, mens Lindvik var fjerde best.

I finaleomgangen hoppet Lindvik strålende, og sanket inn totalt 291. 7 poeng. Det holdt til seier for Lindvik.

– Den smakte fryktelig godt. Jeg har vært nærme så mange ganger, så dette var ekstremt deilig, sier Lindvik til TV 2.

– Lindvik leverer to gode skihopp, og da er han verdens beste, sier TV 2s hoppekspert Anders Bardal.

– Han har tatt steg for steg i hoppuka, hvor han hadde to gode konkurranser uten å vinne. Når han gjør to så gode hopp er det ingen som klarer å henge på han, sier Bardal.

Landslagstrener Alexander Stöckl var naturligvis svært fornøyd.

–Det er helt fantastisk. Både Lindvik og Granerud levere på øverste hylle - det er helt konge, sier Alexander Stöckl til TV 2.

Granerud hoppet tre meter kortere enn Lindvik, men det holdt til andreplass. Dermed ble det to nordmenn øverst på pallen. Østerriske Jan Hoerl ble nummer tre.

– Det smaker omtrent som andreplassen i foregårs. Jeg føler jeg er i seierstørke. Uvant å være så ofte på pallen uten å vinne, sier Granerud.

– Er du litt skuffet?

– Ja, litt. Men det er mye bedre når vinneren er norsk. Det var på tide at Marius traff ordentlig.

Alle de sju norske kom seg videre til selve rennet. I førsteomgangen hoppet imidlertid ikke Joacim Ø. Bjøreng og Robert Johansson godt nok, og var ikke blant de 30 beste som fikk hoppe i finaleomgangen.

Johansson var svært skuffet.

– Han slet med høyre ski, og vi må finne ut hva som har skjedd, sier Stöckl.

Daniel André Tande, Johann André Forfang og Fredrik Villumstad endte utenfor topp 10.

Søndag er det lagkonkurranse i Bischofshofen. Norge stiller med Tande, Forfang, Granerud og Lindvik. Det ser du på TV 2 fra klokken 15.30.