Skeptisk Kristoffersen: – Akkurat nå er jeg livredd

Det var ekstatisk stemning blant tilskuere i målområdet da Marco Odermatt kjørte inn til hjemmeseier i sveitsiske Adelboden lørdag.

Henrik Kristoffersen havnet på 6. plass i det som var den siste storslalåm-testen før OL i Beijing.

Livredd for å bli smittet

Men Norges fremste medaljehåp i slalåm og storslalåm hevder han ikke tenker på vinterlekene i Kina ennå. Korona derimot, det er han tvunget til å tenke på.

– OL får vi ta når OL kommer. Nå er jeg først og fremst livredd for å få korona, sier Kristoffersen til TV 2 mens han står i målområdet og kikker skeptisk på folkehavet i Adelboden.

I nabolandene Tyskland og Østerrike har man nettopp avviklet Hoppuka for tomme tribuner. Men det var lite tegn til smittefrykt blant hjemmefansen i Adelboden lørdag.

Kristoffersen virker ikke nevneverdig imponert over den sveitsiske arrangøren.

– Det er tretten tusen tilskuere her og det er tretti tusen smittede hver dag i Sveits… Men sånn er det.

Søndag venter slalåm i samme bakke. Og Rælingen-gutten vet at han har ting å rette på hvis det skal bli suksess i OL.

– Jeg tenker ikke på OL nå. Farten er der, i hvert fall i storslalåm. I slalåm mangler jeg stabilitet. Vi må finne den. For farten viser vi at er der, og det er bare feil som gjør at vi taper tid. Jeg gjør for mye feil.

Bråstopp for Braathen

Lucas Braathen fikk aldri kjørt andre omgang. Like før målhenget i første omgang stoppet han bare opp og skled ned henget hvor han skadet kneet i fjor.

Respekten for målhenget ble rett og slett for stor for den unge alpinisten.

– Jeg stoppet rett og slett opp. Det var første gang siden kneskaden at jeg faktisk kjente litt til ustabilitet. Jeg må innrømme at det har vært en tøff dag med tanke på å kjøre utfor henget her.

– Jeg forsøkte å lære av Aksel (Lund Svindal) og ta en seksjon av gangen, men klarte det ikke helt. Jeg har et OL og flere verdenscuprenn igjen, forklarte Braathen til NRK.