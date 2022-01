Strømstøtten økes til 80 prosent: – Vi er ikke i mål

Norge har over lengre tid vært preget av rekordhøye strømpriser. Like før jul vedtok regjeringen en egen strømpakke, der staten tar 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime.

Lørdag bekrefter regjeringen at de foreslår å øke strømstøtten fra 55 prosent til 80 prosent.

– Det er selvfølgelig rett vei og gå. Det er flott at de øker den, men vi hadde håpet på at de økte støtten til 100 prosent på det som overstiger en månedlig gjennomsnittpris på 70 øre per kilowattime, sier advokat Olav Sylte.

Han er en av administratorene bak Facebook-gruppen Vi som krever billigere strøm. Gruppen har nærmere 550.000 medlemmer.

Sylte sier de er glad for at regjeringen nå øker støtteordningen. Men:

– Vi er ikke i mål, slår han fast.

Gruppen krever både:

At regjeringen inkluderer strømregningen fra desember under den økte strømstøtten.

At det settes et pristak på 50 øre per kilowattime – hvor staten dekker alt som overstiger pristaket.

Markedskreftene skal ikke få herje

Både SV og Rødt er blant partiene som allerede før jul foreslo å øke strømstøtten ytterligere.

IKKE NOK: Partileder Audun Lysbakken sier SV vil stemme for regjeringens økte strømstøtte i Stortinget, men mener også at regjeringen burde ha lyttet til SV tidligere. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Regjeringen burde hørt på oss da, men det er bra at de gjør det nå. 80 prosent er en solid økning, som SV vil sørge for å få vedtatt i Stortinget, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

Videre forteller han at SV vil gå inn for å endre energiloven slik at «markedskreftene skal ikke få herje med folk flere vintre».

– Bedre kompensasjon kan bare være første steg. Nå vil vi utfordre regjeringen om å ta kontroll over kraftmarkedet, så slike skyhøye priser ikke rammer folk i Norge igjen. Vi ønsker forhandlinger om energiloven og måte strømmen styres på, sier Lysbakken.

Regjeringen forstår endelig alvoret

SV får støtte av Rødt som mener det er bra at «regjeringen endelig begynner å forstå alvoret av strømkrisen».

– Det er bra at den statlige andelen øker, men det er fortsatt ikke nok, sier Rødts stortingsrepresentant og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen, Sofie Marhaug.

UNORMAL HØY PRIS: Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt sier regjeringens gjennomsnittpris på 70 øre per kilowattime er unormal høy, og påpeker at gjennomsnittprisen de siste tiårene har ligget i overkant av 30 øre. Foto: Aage Aune / TV 2.

Partiet har tidligere foreslått at strømstøtten skulle dekke 90 prosent av det som overstiger 70 øre per kilowattime – en gjennomsnittpris partiet mener er unormal høy:

– Gjennomsnittlig strømpris de siste tiårene er i overkant av 30 øre, sier Marhaug.

Kun litt større smuler

– Det er godt å se at regjeringen, etter massivt press, nå tydeligvis erkenner at de har undervurdert problemene mange norske strømkunder står midt oppi, sier energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, om regjeringens nye foreslåtte strømstøtte.

KUN SMULER: Energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, mener støtten kun gir litt større smuler tilbake til vanlige folk. Foto: Arne Rovick / TV 2

Likevel mener han at støtten kun gir "litt større smuler tilbake til vanlige folk".

– Fremskrittspartiet ble forrige uke nektet å fremme forslag i Stortinget som ville ha kompensert strømkundene med 80 prosent når prisen på strøm overstiger 50 øre per kilowattime, sier Sve.

I tillegg ble partiets forslag om å fjerne hele elavgiften og all moms på strømforbruk, påpeker han.



– Vi vil derfor raskt komme tilbake i Stortinget med et nytt strømforslag som kompenserer vanlige folk og næringslivet langt bedre enn hva regjeringen nå foreslår.

Gleder seg over den nye økningen

Forbrukerorganisasjonen Huseierne sendte mandag denne uken krav til olje- og energiministeren om å forbedre pakken for strømstøtte.

Nå gleder de seg over at en økning endelig er på plass.

– Regjeringen har handlet raskt og forbedrer strømstøtten betydelig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Det er vi i Huseierne glade for. Forbedringen vil gjøre strømregningen de neste månedene enklere å håndtere for landets boligeiere.