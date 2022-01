Skadesmell for Isak: – Ankelen blir knust ned mot gresset!

Real Sociedad 1-0 Celta Vigo

Etter seks kamper uten seier, tok et Real Sociedad uten Alexander Sørloth endelig tre poeng mot Celta Vigo lørdag.

De blåhvite vant kampen 1-0 etter scoring av Mikel Oyarzabal.

Seieren kom derimot med en bismak. Desverre for hjemmelaget, måtte superspiss Alexander Isak av banen etter en stygg overtråkk.

Isak-skade i første omgang

Hjemmelaget åpnet sterkt. Allerede da 12 minutter var spilt satte kaptein Mikel Oyarzabal 1-0 for «La Real». Det ble sesongens mål nummer syv for toppscoreren, som trengte to forsøk for å overliste Celta-keeper Dituro.

Etter halvtimen var gått, tråkket stjernespiss Alexander Isak over i duell med Néstor Araújo. Svensken forsøkte å fortsette, men måtte til slutt ut med skaden.

– Skikkelig seig, den der. Ankelen blir knust ned mot gresset, bemerket TV2s kommentator, Endre Lübeck om ankelskaden til Isak.

Klubben har ikke oppdatert på skadeomfanget enda.

Isaks skade var det siste betydelige som skjedde i en ellers hendelsesfattig førsteomgang. Hjemmelaget gikk dermed til pause med ledelsen på Reale Arena.

Annullert mål etter sidebytte

Rett før timen var spilt, trodde hjemmelaget at de hadde doblet ledelsen.

Aritz Elustondo scoret på hode etter et frispark, men midtstopperen befant seg i en hårfin offside. Dermed ble målet annullert.

Med Elustondos scoring annullert, uteble målene både for hjemme- og bortelaget etter sidebyttet.

Oppgjøret endte 1-0, og sikret Real Sociedad en sårt etterlengtet seier.

Dermed klatrer Imanol Alguacils mannskap opp på en foreløpig fjerdeplass i LaLiga.