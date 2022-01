«Flurona» rykker stadig nærmere – dette sier helsetoppene

Det nye året byr på en ny korona-term.

Flere land har den siste tiden registrert tilfeller hvor personer har vært samtidig smittet av de to luftveisinfeksjonene covid-19 og influensa.

Den samtidige smitten har fått det passende navnet «flurona».

«Flurona», som ikke er en ny koronavariant, ei heller et medisinskfaglig begrep, er til nå blitt registrert i USA, Filippinene, Brasil, Ungarn og Israel.

Men selv om Folkehelseinstituttet ikke er nevneverdig bekymret for «flurona», kommer Helsedirektoratet med en klar anbefaling.

Gravid kvinne dobbeltsmittet

Israel var først ute med å registrere tilfellet, da en ung, gravid kvinne testet positivt for begge virusene.

Kvinnen skal ikke ha opplevd noen spesielt alvorlige symptomer, til tross for at hun verken var vaksinert mot influensa eller covid-19, ifølge direktør Arnon Vizhnitser ved gynekologisk avdeling på Bellinson sykehus i Petach Tikva, Israel.

– Hun fikk påvist både influensa og koronaviruset idet hun ankom. Begge testene kom tilbake som positiv, også etter at vi testet på nytt, sa Vizhnitser.

De over 65 år er mer utsatt

TV 2 har stilt en håndfull spørsmål til overlege Preben Aavitsland i FHI og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Sistnevnte utelukker ikke at vi vil kunne se tilfeller av «flurona» i Norge.

– Hvis vi skulle få en bølge av influensasmitte denne vinteren, vil sannsynligvis noen bli smittet av covid-19 og influensa samtidig, skriver Nakstad i en e-post til TV 2.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad sier vi vil kunne se tilfeller hvor personer er smittet med både covid-19 og influensa samtidig. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Samtidig understreker han at sannsynligheten for at det skjer er ganske liten så lenge omikron dominerer som luftveisvirus.

– Hvis mange skulle bli smittet samtidig og være i samme sykdomsfase med begge virusinfeksjonene, vil det selvsagt være uheldig for dem det gjelder. Men vaksinasjon vil uansett beskytte mot alvorlig covid-19, sier han, og fortsetter:

– De som er mest utsatt for covid-19, vil også være mest utsatt for samtidige virusinfeksjoner. Dette er grunnen til at eldre over 65 år er anbefalt å vaksinere seg mot både covid-19 og influensa i år.

Nei, nei og atter nei

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier at de ikke forventer «flurona»-tilfeller i Norge i nærmeste fremtid.

– Er det registrert tilfeller i Norge hvor pasienter er smittet både av influensa og covid-19 samtidig?

– Nei, svarer Aavitsland kontant.

– Finnes det data på hvor mange som har vært samtidig smittet med både influensa og covid-19?

– Nei.

LITE BEKYMRET: Overlege Preben Aavitsland forventer ikke å se tilfeller av flurona i Norge i nærmeste fremtid. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Nå er det også registrert tilfeller av dobbel-smittede i Ungarn. Forventer Folkehelseinstituttet å registrere liknende tilfeller i Norge i nærmeste fremtid?

– Nei.

– Begge sykdommene kan gi en alvorlig sykdomsbyrde, og begge kan – i verste fall – forårsake død. Forventer dere at en kombinasjon av influensa og covid-19 vil øke sannsynligheten for alvorlig sykdomsbyrde?

– Det vet vi ikke.

– Er noen mer utsatt enn andre, om man blir smittet av begge luftveisinfeksjonene samtidig?

– Det er antakelig de samme som er mer utsatt for alvorlig sykdom dersom man blir smittet med den ene, altså eldre og personer med kroniske sykdommer.