Disse TikTokerne tjener mest

GOD KVELD NORGE (TV 2): Forbes har sjekket økonomien til de som gjør det stort på appen. Den rikeste tjente godt over 100 millioner.

TikTok tok for alvor av da pandemien var et faktum i 2020, og har blitt en svært attraktiv plattform for annonsører.

Derfor har Forbes for andre gang kartlagt inntekten til TikTok-kjendisene. Alle på listen er under 25 år.

Salg av energidrikk, selvbiografi og hovedrolle i Netflix-film er noe av det de ulike profilene har tjent penger på.

I 2021 er det søskenparet D’Amelio som har gjort det best.

HAR EGET KLESMERKE: Søstrene har et samarbeid med klesmerket Hollister. I forbindelse med lanseringen hadde de moteshow på TikTok. Foto: Abercrombie Fitch Management Co.

1. Charli D’Amelio (17)

Hun er den yngste i familien D’Amelio, som i fjor fikk sin egen realityserie på streamingplattformen Hulu. Charli er også den som er størst på TikTok med svimlende 133 millioner følgere.

Charli tjente i fjor 17,5 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 154 millioner kroner.

TJENER GODT PÅ ANNONSER: 17-åringen har tjent penger på å reklamere for kaffe, sminke og tannregulering. Foto: AFP / Noam Galai

I 2021 har hun tjent penger på reklameannonser for blant annet Invisaglign, som er en gjennomsiktig tannregulering.

Hun og storesøsteren lanserte også et klessamarbeid med Hollister. Ifølge selskapets administrerende direktør var samarbeidet en betydelig bidragsyter til at klesmerkets inntekt økte med nesten 10 prosent i september i fjor.

2. Dixie D’Amelio (20)

Den eldste søsteren har satset på en popkarriere. I fjor slapp hun to sanger og singelen «Psycho» nådde 25. plass på Billboards popliste.

ARTIST: Dixie D’Amelio har per januar 2021 over 5 millioner månedlige avspillinger på Spotify. Foto: AFP /Theo Wargo

Hun har 57 millioner følgere på TikTok, langt færre enn sin søster, men nyter likevel godt av deres felles samarbeid med Hulu, Snap og Hollister.

Dixie tjente 10 millioner dollar i 2021, som tilsvarer rundt 88 millioner kroner.

3. Addison Rae (21)

TikTokeren har 86 millioner følgere. Rae har hovedrollen i Netflix-filmen «He's All That», hvor hun passende nok spiller en influenser. Filmen toppet Netflix-listen i 78 land i fjor. Etter det annonserte selskapet at de har signert Rae til flere fremtidige prosjekter.

LUKRATIV FILMAVTALE: Rae har blitt signert for flere filmer med strømmegiganten Netflix. Foto: APF / Vivien Killilea

Rae hadde en inntekt på 8,5 millioner dollar i fjor. Det er rundt 75 millioner kroner.

Hun har et lukrativt sponsorsamarbeid med klesmerket American Eagle og har sin egen sminkelinje som selges hos kjeden Sephora.

4. Bella Poarch (24) og Josh Richards (19)

Disse deler fjerdeplassen, men Bella Poarch regjerer når det kommer til følgere. På TikTok følges hun av 87 millioner, og er dermed den tredje mest fulgte totalt.

Poarch gikk viralt med denne videoen som også ble den mest sette på TikTok i 2020.

Det siste året har hun hatt reklamer for Google, Prada og Tinder. Influenseren slapp også sin første singel «Build a Bitch» som nådde en 56. plass på Billboards popliste.

Både Poarch og Richards hadde en inntekt på 5 millioner dollar i fjor, som er rundt 44 millioner kroner.

SELGES HOS WALMART: 19-åringen har laget sin egen energidrikk. Foto: Pa photos / JPA

Josh Richards har tjent pengene på sponsoravtaler med Amazon og CashApp, en amerikansk versjon av Vipps. 26 millioner følger han på TikTok.

Richards driver en podkast og har lansert sin egen energidrikk som selges hos store kjeder, deriblant Walmart.

Sammen med to andre influensere har han startet kapitalfondet Animal Capital, hvor de har samlet inn over 15 millioner dollar.

De skal ha investert i apper og bioteknologiselskapet Colossal, som ønsker å gjenopplive ullmammuten, ifølge Forbes.

5. Kris Collins (25) og Avani Gregg (19)

Collins er nok et eksempel på hvor fort man kan tjene penger på å bli stor på TikTok. Hun jobbet som frisør før pandemien, men etter å ha lastet ned appen var det gjort. I 2021 tjente hun flere millioner dollar.

Collins driver med humorsketsjer som har ført til 41 millioner følgere. I tillegg har hun 4,5 millioner følgere på YouTube. Ifølge Forbes er det sjeldent at TikTok-brukere klarer å få store følgerskarer på begge videoplattformene.

Hun har reklamert for sjokoladen Hershey, underholdningsselskapet Lionsgate og hårprodukter fra Pantene.

INFLUENSERE PÅ RØD LØPER: Avani Gregg sammen med Charli D’Amelio. Foto: AP / Jordan Strauss

Både Collins og Avani Gregg tjente 4,75 millioner dollar i fjor. Det er nesten 42 millioner kroner.

Gregg er kjent for å lage sminketutorials og ble kjent som «Clown Girl», altså å sminke seg som en klovn.

I 2019 sa hun opp jobben sin som badevakt og ble medlem av Hype House, et kollektiv bestående av influensere. Det samme året vant hun prisen for årets TikToker på Shorty Awards.

Gregg har hatt en egen serie på Snap og vært med i nettserien «Chicken Girls».

Kanskje aller mest imponerende: Hun har skrevet en selvbiografi i en alder av 19 år. Boken «Backstory: My Life So Far» ble utgitt i 2021.

Forbes opplyser at de kun har inkludert personer som først ble kjent på TikTok. Tallene er basert på hva Forbes anslår at TikTokerne tjente fra 1. januar til 31. desember 2021.