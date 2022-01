Johannes Thingnes Bø slo tilbake da Norge vant suverent

– Jeg er overasket over at tallene er såpass bra, for det føles ikke slik, sier Johannes Thingnes Bø.

Det norske laget bestående av Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland vant lørdagens blandet stafett i Oberhof.

Det norske laget kunne juble i målområdet. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Tarjei Bø gikk den første etappen for det norske laget, og åpnet med å klinke ned samtlige blinker på den første skytingen. Selv om han måtte ta i bruk to ekstraskudd på den andre skytingen, vekslet han med sin lillebror som leder av rennet, etter å ha passert outsider Hviterussland i sporet på den siste runden.

Johannes Thingnes Bø, som skøyt seg fullstendig bort fredag, viste glimt av toppform på den andre etappen.



– Jeg klarer å gjøre en endring, og det er veldig positivt. Jeg gjennomfører slik jeg ønsket på forhånd, og unngår den fellen jeg havnet i i går, sa han til NRK.

Han mener likevel det gjenstår et stykke på veien mot formtopp inn mot vinterens OL i Beijing.

– Det begynner å klaffer litt mer, men jeg er overasket over at tallene er såpass bra, for det føles ikke slik. Jeg føler at jeg mangler litt sprett ned i skigåingen. Den formtoppen må jeg ha til OL. Samtidig er det godt å kjenne at det kan gå bra selv om kroppen ikke er i toppform, sa Thingnes Bø til NRK.

Han vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold 35 sekunder foran Hviterussland, etter å ha bommet på ett av sine ti skudd.

– Dette var veldig solid av Johannes. Det han gjør på standplass er en klar nivåheving, sa NRKs kommentator Ola Lunde under kanalens sending.

Tandrevold var ikke dårligere enn lagkameraten, og leverte en feilfri første skuddserie på sitt første besøk på standplass. Ved hjelp av ett ekstraskudd på den andre skytingen kunne hun sende Marte Olsbu Røiseland ut på den siste etappen med en solid ledelse, etter en imponerende innsats i Oberhof

Ingrid Landmark Tandrevold leverte en meget solid 3.-etappe i Oberhof lørdag. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Også Røiseland kom seg gjennom første skyting uten bruk av ekstraskudd. Sørlendingen fulgte opp den gode prestasjonen både i sporet og på den andre skytingen, og kunne dermed kontrollert dra seieren i land etter en meget solid prestasjon fra det norske stafettlaget.

Hviterussland endte som nummer to foran Frankrike.

Klokken 14.40 går Vetle Sjåstad Christiansen og Ida Lien for det norske laget på parstafett.

Saken oppdateres!