Tar pause fra sosiale medier

Influenseren har flere ganger delt åpent om sine smertefulle blødninger til sine nesten 300.000 følgere på Instagram.

I desember fortalte Jørgensen til God kveld Norge at hun har slitt med blødninger i over et halvt år. Hun sa da at en mulig teori hun og legen hadde var at det kunne ha en sammenheng med at hun gikk på p-sprøyter.

Pause på ubestemt tid

Nå melder hun på Instagram at hun tar en pause fra sosiale medier på ubestemt tid.

«Jeg trenger en pause. Det høres sikkert rart ut, men jeg har delt bilder og tanker siden jeg var 15 år, og det er så vanskelig».

Hun utdyper at blødninger, oppblåsthet og negativ respons på prevensjon påvirker.

«Jeg kan ikke ta et bilde av meg selv lenger uten å snakke meg selv ned. Det er forferdelig», deler Jørgensen.

I det åpne innlegget skriver hun at har gjennomgått blodtester, vært flere ganger hos gynekolog, prøvd fire forskjellige medisiner og at prevensjon var hennes siste alternativ.

I desember sa hun dette om hvordan hun opplevde å gå på prevensjon:

– Det å starte igjen er det dummeste jeg noensinne har gjort. Kroppen min taklet det ikke.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Jørgensen.