Ønsker fortsatt tiltak: – Står overfor en kraftig bølge

Etter flere uker med omikronsmitte i omløp tyder foreløpig mye på at varianten gir mildere sykdomsforløp, og dermed færre sykehusinnleggelser. Det gir håp for at pandemien etter hvert vil være over.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier vi nærmer oss pandemiens slutt.

– Vi er uten tvil stadig nærmere slutten, men det er usikkerhet rundt når slutten vil komme.



Han understreker at det fortsatt kan dukke opp nye varianter som kan stikke kjepper i hjulene for full gjenåpning og en normal hverdag, i tillegg til massiv omikron-spredning.

– Det er mange gledelige tegn i tiden som kommer, samtidig som vi kan få en stor bølge av omikron som gjør at det vil være tøft i et par måneder fremover.

– Fortsatt nødvendig

Denne uken har flere kommentatorer og politikere stilt spørsmål ved de nåværende koronatiltakene. Guldvog mener det er et sunnhetstegn at folk bryr seg, men avviser at det er tiden for å fjerne alle restriksjoner.

– Vi går nå inn i en fase hvor vi etter hvert må lette på tiltakene og få en normal situasjon. Vi tror det fremdeles er nødvendig med en del tiltak, for vi står overfor en kraftig bølge de nærmeste ukene, sier han.

For å fortsatt beholde tillit og legitimitet for tiltakene, mener helsedirektøren en god dialog mellom befolkningen og myndighetene er viktig. Han er ikke nevneverdig bekymret for at nåværende tiltak skal bli oppfattet som uforholdsmessige.

– Det kan bidra til at tiltakene får mindre legitimitet, men jeg tror mange oppfatter at det vi har opplevd i Norge gjennom julen har bidratt til at vi er i en bedre situasjon enn mange andre land, sier Guldvog.

For selv om mange begynner å bli utålmodige og klare for lettelser, mener helsedirektøren det er riktig å bevare tiltak for å begrense belastningen blant annet på sykehusene.

– Det er trukket opp et rammeverk fra politikerne som sier vi skal ha kontroll på situasjonen i den forstand at helsetjenesten ikke må bli overbelastet. Det er utgangspunktet vi har for å gi råd.

– Må tilpasse tiltakene

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, sier smittebildet har endret seg over de siste seks ukene. Mens den mer alvorlige deltavarianten finnes i stadig mindre grad, har omikron spredd seg og tatt over.

– Omikronviruset er ikke så alvorlig, og vaksinene virker. Vi er i en ny situasjon og har mer kunnskap. Da må vi tilpasse tiltakene våre, sier Steen.

BØR LETTE: Helsebyråd Robert Steen (Ap) tror det er klokt å tilpasse tiltakene - uten å fjerne dem. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Byråden håper regjeringen vil ta det i betraktning i vurderingen av nødvendige tiltak mot slutten av neste uke.

I Oslo og de andre storbyene har tiltakene ført til stor belastning på servicebransjen med skjenkestopp på restauranter, serveringssteder og utesteder. Helsebyråden sier tiltakene gjør situasjonen svært krevende.

– Restaurantnæringen, servicenæringen og hoteller er hjørnesteinsbedrifter som mer eller mindre er stengt ned. Det er en stor belastning i byene, sier Steen.

Forventer reduserte tiltak

Han mener regjeringen tar innover seg at tiltakene ikke lenger oppfattes som forholdsmessige, tatt den nye situasjonen i betrakning.

– Hvis jeg skal være veldig konkret tror jeg man må vurdere nasjonal skjenkestopp. Jeg tror også det er hensiktsmessig å vurdere rødt nivå i videregående skole. Det er nivåer jeg forventer at man ser ekstra på, sier Steen.

Han mener at om ikke skjenkestoppen eller rødt nivå oppheves, så bør i alle fall tiltakene reduseres.

– Hvordan vi skal legge det opp, det må nok tenkes gjennom på en klok måte. Å avskaffe alle tiltak fra neste fredag vil i alle fall ikke jeg anbefale. men at man justerer på tiltak, det tror jeg man må forvente, mener helsebyråden.