Johannes Thingnes Bø sliter få uker før OL: – Nå har jeg dårlig tid

Snøføyken i Oberhof skapte vanskelige forhold under skiskytterherrenes jaktstart søndag. Der ble Tarjei Bø beste nordmann på en sterk tredjeplass foran Sturla Holm Lægreid.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Det er en mental seier etter et bikkjeslagsmål på slutten, sier Tarjei Bø til TV 2 etter 3.-plassen.

Hans bror, Tarjei Thingnes Bø, endte på 21.-plass. Han avsluttet med det en helg med svært varierende skyting.

– Jeg føler at det er et stykke opp til de beste i verden. Det er ikke en god følelse, sier Bø, som sier det først og fremst er skytingen han sliter med.

– Man begynner å lure litt. Det blir ikke bedre av å lure. Jeg prøver å legge ting bak meg, men det begynner å bli en del smeller nå. Jeg må gjøre noe fantastisk i slutten av januar for å være med å leke med de beste, sier han.

Han sier han står i fare for å miste sin plass til Sturla Holm Lægreid på det norske laget til blandet stafett under OL om få uker.

– Jeg må legge en plan, og være tro til den. Jeg må bruke hver eneste dag best mulig. Nå har jeg dårlig tid, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Å være i villrede på skytebanen er tøft for en skiskytter. Når man kommer inn i en slik blindgate, kan man trenge litt fri. Det kan nok være fint for ham. Jeg har ikke et gram av bekymring for Johannes sin OL-form. Han er en mesterskapsmann, beroliger Tarjei Bø.



Luginov sprakk på slutten

Lægreid med startnummer 3, gikk først ut av nordmennene med Tarjei Bø (nr. 7), Filip Fjeld Andersen (nr. 10), Vetle Sjåstad Christiansen (nr. 16), Sivert Bakken (nr. 25) og Johannes Thingnes Bø (nr. 28) følgende bak.

Alexander Loginov var mannen de alle jaktet fra start.

Både Lægreid og Tarjei Bø åpnet med fult hus på den første skytingen, men klarte ikke å følge opp på sitt andre besøk på standplass.

Det gjorde ikke Loginov, som også viste god form i sporet, og så ut til å ta en suveren seier. På den siste skytingen sprakk imidlertid russeren, som måtte ut i tre strafferunder.

Dermed var det plutselig vidåpent på den siste runden.

Mens franske Quentin Fillon Maillet overtok teten, kjempet Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Luginov om tredjeplassen bak svenske Sebastian Samuelsson.

På oppløpet snek Bø seg forran Lægreid og Luginov, og tok 3.-plassen.

Johannes Thingnes Bø, som har vist varierende form på standplass denne sesongen, åpnet rufsete og måtte ut i to strafferunder etter den andre skytingen. På de siste skytingene løftet imidlertid den yngste Bø-broren seg, uten at det holdt til å være med i tetkampen. Han endte som nummer 21, to minutter bak den franske vinneren.