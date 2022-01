Klart vaksineråd: – Du må enten hoppe eller ta mageplask

Fredag 14. januar har regjeringen varslet endringer i nåværende koronatiltak.

Tiltakene ble iverksatt i desember, etter at omikron-varianten ble kjent og smitten etter hvert brøt ut. Tidlig ble det fryktet at virusvarianten i verste fall kunne føre til inntil 300.000 nye smittetilfeller hver dag.

Smittetallene har imidlertid holdt seg langt lavere, til tross for flere rekorder de siste ukene. Det siste døgnet er det registrert 6160 nye smittede i Norge.

– Jeg syns det ser positivt ut at det ikke bare skyter i været videre. Det går ikke så raskt som vi hadde fryktet, og det tyder på at tiltakene bremser spredningen vi regner med at kommer, sier immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

Hun mener det gir en mer kontrollert situasjon, og rom for å lette på tiltakene.

– Nå skal jo regjeringen snart revidere tiltakene, og dette tar de selvfølgelig med i beregningen. Det e rikke så eksplosivt nå som fryktet, og da kan de sannsynligvis også justere tiltakene.

– Vanskelig å gjemme seg

I Danmark har myndighetene troen på at omikron, sammen med en booster-dose, vil være veien ut av pandemien – slik at korona vil bli som sesonginfluensa. Spurkland sier strategien ikke egentlig er så ulik den vi har i Norge og andre land.

– Langt på vei handler det mer om kommunikasjon enn egentlig en forskjellig strategi hos danskene og alle andre steder, sier Spurkland.

Hun sier viruset er så spredningsdyktig at det ikke vil være mulig å stanse det, og at det heller ikke er vilje til å stanse det, fordi det ikke er farlig nok.

At viruset er uunngåelig, er immunologen heller ikke i tvil om.

– Før eller siden må man nok regne med å treffe på viruset og bli eksponert, enten man blir syk eller ikke. Men å gjemme seg for viruset tror jeg blir veldig vanskelig.

Tror på lettelser

Spurkland sier det på nåværende tidspunkt er mye som tyder på at omikron gir mildt sykdomsforløp for vaksinerte, og tror nåværende tiltak vil revurderes.

– Begrunnelsen for tiltakene nå, da omikron kom for seks uker siden, var det uklart hvor smittsomt det var og hvor syk man blir. Nå som vi har fått lengre tid til å se på det, ser det ut til at de som er vaksinert blir mindre syke, sier Spurkland.

– Vi skaffer oss erfaring mens vi går, og da blir helt sikkert tiltakene revidert i forhold til erfaringene vi har fått.

– Hopp eller mageplask

Immunlogoen er imidlertid klar på at selv om omikron gir mildere symptomer, bør man fortsatt ha i bakhodet at viruset kan føre til alvorlig sykdom og død. Hun råder alle som kan til å ta vaksinen.

– Det er bare to muligheter her. Enten møter du viruset uten vaksine i kroppen, eller med vaksine i kroppen. Det er fortsatt slik at dette er et farlig virus. Også omikron er en trussel for de som er vaksinerte. Det er nå man har sjansen til å hindre et uheldig forløp for sin egen del.

Spurkland poengterer forskjellen på å møte viruset vaksinert eller uvaksinert:

– Tenk at du står på 10-meteren, og du kan ikke gå ned igjen. Du må ned ved å hoppe eller ta mageplask. Jeg foretrekker å forsøke å treffe vannflaten med tærne først, i alle fall.