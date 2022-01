Stor vannlekkasje på Majorstuen i Oslo

Politiet har sperret av et område på Majorstuen etter en større vannlekkasje. Vannet rennet nedover Kirkeveien, og politiet frykter «skøyteis» i gatene.

– Det tyter ut vann av kumlokk, rister og sprekker langs veien, sier Pedersen til TV 2.

Han sier det trolig er snakk om et sprukket vannrør like ved Majorstuekrysset Politiet er på stedet med flere patruljer og har stengt Kirkeveien. Brannvesenet er også på plass, og Oslo kommune er varslet.

– Vannet fryser på bakken, og det blir jo skøyteis dette, sier Pedersen til NTB.

Vannet renner nedover i retning Frogner og har like etter klokken 04 nådd helt ned til Gyldenløves gate ved inngangen til Vigelandsparken.

Operasjonslederen opplyser at det er stor sannsynlighet for at flere vil få vann inn i kjellere i det berørte området.

Brannvesenet opplyser at det er snakk om mye vann. Det vurderes fortløpende hvor mye som skal sperres av.

Operasjonslederen opplyser også at dette sannsynligvis vil medføre utfordringer for kollektiv trafikk lørdag morgen, og spesielt for trikken som skal kjøre i området.