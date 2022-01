Kongresskomité vil be Mike Pence vitne om 6. januar

Tidligere visepresident Mike Pence vil bes om å vitne for kongresskomiteen som etterforsker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, sier komiteens leder.

Det sier den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson, som leder komiteen, i et intervju med kringkasteren NPR Pences rolle og tanker om både selve dagen og dagene i forveien er svært interessant, heter det.

Trump hadde på forhånd lagt press på Pence for å forsøke å avvise valgvinner Joe Bidens resultater i flere viktige delstater.

– Jeg tror du kan regne med det før måneden er omme, sier Thompson til NPR om når Pence kan bli spurt om å frivillig vitne for komiteen. Pence endte opp med å i en uttalelse si at han ikke hadde makten til å avvise valgresultater, og sa at hans rolle i Kongressens offisielle godkjennelse av valgresultatet var «stort sett seremoniell».

Komiteen møtes neste uke, og det ventes at planene om å kontakte Pence ferdigstilles da, ifølge Thompson.

Tidligere visepresident for Donald Trump, Mike Pence, vil bes om å vitne for kongresskomiteen som etterforsker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, sier komiteens leder. Foto: Mandel Ngan / AFP

Stormet kongressen

6. januar 2021 stormet Trump-tilhengere Kongressen i Washington D.C.

Trump ble anklaget for å ha oppmuntret sine tilhengere før stormingen, og ble stilt for riksrett av Representantens hus der Demokratene har flertallet. Senatet, der Republikanerne hadde flertallet, frifant ham for anklagen.

STORMING: Flere Trump-supportere klatret langs veggene for å ta seg inn i bygget den 6. januar 2021. Over 650 mennesker er nå tiltalt etter stormingen. Foto: Stephanie Keith / Reuters

Flere hundre tiltalt

Over 650 mennesker er hittil tiltalt etter stormingen, som var et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte demokraten Joe Biden til valgets vinner.

75-åringen, som fortsatt hevder at det var han som vant presidentvalget i november 2020, kritiserer Kongressens pågående gransking av stormingen som kostet fem mennesker livet.