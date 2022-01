Tarjei Bø om boosterdose før OL: – Ikke snakk om

Før jul fikk samtlige utøvere som skal til OL, tilbud om boosterdose. Men mange har ingen planer om å ta den ennå.

Til VG sier Johannes Høsflot Klæbo at han vil vente til etter OL.

– Men jeg tar ingen dose nå før OL. Jeg vil være ekstra forsiktig med absolutt alt nå før OL. Jeg velger derfor å vente med dosen til rett etter OL, sier 25-åringen.

Han får støtte av de norske skiskyttergutta. Tarjei Bø har ingen planer om et tredje stikk før avreise til Beijing.

– Nei. Ikke snakk om, sier han til TV 2.

– Jeg tok den andre dosen min ganske sent, helt i slutten av september, så jeg ser ikke noe behov for det, og det er jo så vidt jeg får lov til det. Jeg tror alle utøvere kjenner på den risikoen med hvordan man reagerer på vaksine. Jarl Magnus Riiber ble jo satt ut i noen uker. Jeg tror ikke det er mange utholdenhetsutøvere som velger å ta den nå, sier Tarjei Bø.

Riiber har tidligere fortalt at han slet hele sommeren etter å ha tatt vaksinen.

Bø tror heller ikke at noen av lagkameratene kommer til å benytte seg av tilbudet.

– Vi lever i et lukket regime, så jeg tror totalt sett at det er rett beslutning.

Vetle Sjåstad Christiansen vil vente til etter sesongen.

– Jeg vil absolutt ta den med en gang, men jeg tror ikke jeg er innenfor tidsvinduet når det gjelder dose to, som jeg tok sent i høst. Og så har vi jo et prestasjonsfall i seks til åtte uker etter alle dosene, så vi venter med å ta den til etter sesongslutt.

– Da skal jeg være førstemann på vaksinekontoret. Mandagen etter NM, da er jeg klar!

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson opplyste torsdag at han har takket nei til det samme tilbudet fra Sveriges olympiske komité.

OL starter 4. februar.