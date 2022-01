Hopperne mister hovedsponsoren – har ingen erstatter klar

Nå har Clas Brede Bråthen & Co dårlig tid på å skaffe en erstatning for LO.

Skiforbundet håpet i det lengste at LO skulle benytte seg av opsjonen de hadde med å forlenge avtalen med ytterligere ett år. Men allerede da Bråthen-saken rullet på sitt mest intense, ga de tydelige signaler om at det neppe kom til å skje.

I dag sendte LO formell beskjed til Skiforbundet om at samarbeidet avsluttes når sesongen er over.

– Da vi forlenget avtalen med tre år sist gang, så ga vi klar beskjed til forbundet om at det blir med de tre årene. Nå har vi vært sponsor i seks år, og da er LO sin tid som sponsor for hopplandslaget over for denne gangen, sier LO-sekretær Are Tomasgard til TV 2.

Bakpå etter Bråthen-bråket

Landslagssjef Clas Brede Bråthen har det kommersielle ansvaret i hoppleiren. Han har visst om hvilken vei det bar en stund. Men på grunn av arbeidskonflikten med Skiforbundet sentralt har han ikke vært i stand til å jobbe med å erstatte dagens hovedsponsor.

– Først og fremst vil jeg takke LO for et godt samarbeid. De har vært en god partner for oss i seks år. Det attraktive sponsorobjektet som hjelmen til hopplandslaget virkelig er kan nå selges til andre. Og det blir spennende å ta fatt på jobben med å erstatte LO.

Men lett blir det ikke. Vanligvis tar det 12-16 måneder å forhandle fram en så stor avtale. På grunn av bråket rundt landslagssjef Bråthen i store deler av 2021, innrømmer hoppsjefen at de er bakpå rent tidsmessig.

– Vi skulle ønske vi var lenger framme i prosessen. Vi har ikke fått brukt den tida og energien vi hadde ønsket på denne jobben. Men samtidig så har hopp vist seg som et miljø som står sterkt samlet, og greier å prestere i turbulente tider, sier Bråthen.

– Og jeg tror det bør være spennende for de aktørene vi skal begynne å snakke med.

I LO avviser de at Bråthen-saken var en direkte årsak til at de ikke ønsket å benytte seg av klausulen de hadde om å ta et ekstra år.

HADDE BESTEMT SEG: Are Tomasgard hevder at Bråthen-bråket ikke var avgjørende for at LO ikke benyttet seg av opsjonen de hadde på å forelenge avtalen med et år. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Nei, det var avklart da vi inngikk den siste treårige avtalen. Vi har fått fantastisk uttelling på denne avtalen. Senest nå i Hoppuka med gode resultater. Men likevel ble denne beslutningen i realiteten tatt allerede for tre år siden, sier Tomasgard.

– Risikerer en periode uten sponsor

Bråthen peker på at hoppfamilien og de sponsorene de har i dag har hatt et usedvanlig tett og nært samarbeid. Sponsorene støttet også hopperne og Bråthen og konflikten mot Skiforbundet sentralt.

Han ønsker ikke å si noe om denne misnøyen mot ledelsen i forbundet har gjort det vanskeligere å få inn nye aktører.

Bråthen kan likevel bekrefte at han tror de risikerer en periode uten hovedsponsor fordi arbeidet er kraftig forsinket på grunn av den betente konflikten.

– Kan dere risikere å stå uten hovedsponsor en periode i sommer?

– Ja, det kan tenkes at vi gjør da. Men det er en situasjon vi har vært i før, sier Bråthen og viser til at LO først var på plass i september 2016 – ved forrige korsvei.

– Bør Skiforbundet sentralt da være med å bidra økonomisk siden de har vært en del av den konflikten som har satt arbeidet tilbake?

– Nå er det ikke jeg som sitter og beslutter sånne ting. Det er andre som bør ta de diskusjonene. Det er i alle fall mer enn én part i denne konflikten som bør føle seg ansvarlig for at den oppsto.

Bråthen, som reiste hjem fra hoppuka, vil nå intensivere tidsbruken på å jakte en ny hovedsponsor fram til han reiser til OL i Kina.

– Vi jobber med det hele tiden, hver eneste dag. Det blir kanskje litt vanskelig å gjøre det fra bobla vår i Beijing, humrer han.

– Dette er en type jobb der det er en fordel å møte mennesker for å prate med dem. Men vi jeg har tro på at vi er attraktive på sponsormarkedet, avslutter Bråthen.

Her er pressemeldingen fra hoppavdelingen i Skiforbundet:

I snart 6 år har LO vært den største og viktigste partneren til Norsk hoppsport, og vi er utrolig takknemlig for den tiden vi har hatt sammen. Det har vært et samarbeid som har vært verdifullt på så mange måter, både fordi det har gitt oss en økonomisk ryggrad som har gjort det mulig å prestere på det høyeste plan for gutta våre og samtidig løfte jentene våre opp på samme nivå.

For 20 år siden satte vi i Norsk Hoppsport oss et veldig tydelig mål, vi skulle være verdens viktigste hoppnasjon. Det betyr at vi skulle ligge lengst frem i alt - ikke bare resultatene i bakken. Vi skulle være best på teknologi og innovasjon men også på fellesskap og likestilling.

Vi skulle være der, både for de mange små som får den første følelsen av mestring i en hoppbakke der de bor - på samme måte som vi skulle være der for de som har et brennende ønske om å bli mester med hele verden som publikum.

En organisasjon som LO har vært en perfekt partner for Norsk hoppsport. Vi er begge opptatt av å stå sammen, av å bygge lag og av å gi tilbake til samfunnet.

Vi har delt mange små og store øyeblikk sammen - og i fellesskap har vi forandret internasjonal hoppsport samtidig som vi har tatt vare på den norsk tradisjonen.

Vi i Norsk Hoppsport er så stolte over at dere i LO har valgt å være en del av familien vår - og dere vil alltid ha en plass i våre hjerter selv om dere nå forlater oss.

Det har vært et eventyr å være på denne reisen sammen med dere. Det eventyret er nå slutt, men det slutter lykkelig. Tusen takk for alt dere har bidratt med.

Hilsen fra alle oss i Norsk hoppsport.