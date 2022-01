Skuespiller Sidney Poitier er død

Det melder Eyewitness news og TMZ. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Poitier var en bahamansk-amerikansk skuespiller, regissør, forfatter og diplomat. Han var den første svarte som vant en Oscar for beste skuespiller for han rolle i «Lillies of the Field» i 1963. I 2002 ble han tildelt nok en Oscar-statuett, denne gangen som en hederspris for han prestasjoner og unike tilstedeværelse på skjermen.



I 2009 ble han hedret av daværende president Barack Obama med presidentens frithetsmedalje.