Støre bekrefter endringer i korona-tiltak om en uke

– Nå vurderer vi veldig nøye det vi har lært av det. Vi skal oppsummere og trekke nye og mer presise beslutninger.

Det sier statsministeren under et besøk hos Moelven industrier, fredag.

Han garanterer at det kommer endringer i tiltakene om en uke.

Positiv til lokale løsninger

– Nå lytter vi på kommunene og ordførerne, går nøye gjennom sykehusene og hører på fagmyndighetenes råd.

– Skal kommunene og ordførerne få bestemme mer selv?

– Det er en god løsning å kunne ha lokale tiltak. For da kan du gjøre det som passer der. Men det er kun en god løsning hvis det ikke sprer seg til resten av landet, sier Støre og legger til:

– Vi ønsker å komme dit, men når omikron har vært her – har vi vært nødt til å se situasjonen fra et nasjonalt perspektiv.

Vil kontrollere smitten

– Hva blir strategien deres fremover?

– Strategien vår er å kunne kontrollere smitten. Vi har smitterekorder hver dag, selv om de ikke er så høye som vi fryktet.

Støre påpeker at smittetallene ikke gjenspeiles i innleggelser.

– Det er veldig løfterikt og gir oss kunnskap til å kunne treffe nye tiltak.

Han tror imidlertid at strategien vil endres utover våren.

– Så kommer det et tidspunkt utover våren der vi kan si at vi kanskje har kommet gjennom en del av det verste, og kan legge en ny strategi for hvordan samfunnet lever med et virus.

Håper å få folk i arbeid igjen

Han sier det gjør vondt at det finnes folk som permitteres for andre og tredje gang.

– Det er de som rammes hardest. Vi har forsøkt å støtte, men aller mest håper vi at vi kan legge til rette for at de kan gjøre jobben sin igjen.