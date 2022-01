– NATO er forberedt på krig i Europa

BRUSSEL (TV 2): Jens Stoltenberg ba innstendig Russland om å velge veien til fred, da han åpnet krisemøtet med utenriksministerne fredag. Men NATO forbereder seg på at diplomatiet ikke lykkes og at Russland starter en ny krig i Europa.

Det digitale hastemøtet var innkalt for å sørge for at alliansen står samlet, før det skal gjennomføres møter mellom Russland, USA og NATO neste uke. Etter møtet la ikke Stoltenberg skjul på at trusselen for en krig i Europa er reell.



– Den russiske oppbyggingen langs grensen har ikke stoppet, sa Stoltenberg og ramset opp utstyr og tropper russerne har flyttet i retning av grensen.



De siste månedene har Russland sendt rundt 100 000 soldater og tungt militært utstyr til grensen mot Ukraina. NATO frykter at Russland skal invadere Ukraina.

– Vi ber Russland om å trekke tilbake styrker og velge veien til fred, oppfordret Stoltenberg da møtet startet.

VELG FRED: Russlands president Vladimir Putin blir bedt om å velge den fredlige veien av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: MIKHAIL METZEL

Han understreket at NATO støtter Ukraina som en alliert, samtidig som alliansen er klar til å ha samtaler med Russland.

– Det å si at Ukraina er en trussel til Russland er å snu alt på hodet. Ukraina er ingen trussel mot Russland, sa Stoltenberg.

Stoltenberg sa at alliansen måtte forberede seg på at diplomatiet ikke lykkes.



– Hvordan forbereder NATO seg på at diplomatiet mislykkes, er det aktuelt å flytte utstyr og mannskap?



–Vi vurderer konstant vår tilstedeværelse i den østlige delen av alliansen og vi vil gjøre det som er nødvendig, svarer Stoltenberg på spørsmålet fra TV 2.



– En mulighet for Russland

For første gang på to år skal NATO-Russland-rådet møtes i Brussel onsdag i neste uke. Rådet ble opprettet i 2002, og består vanligvis av NATO-ambassadørene fra medlemslandene og den russiske NATO-ambassadøren.

Allerede mandag skal diplomater på høyt nivå fra Russland og USA møtes i Geneve, for å diskutere den alvorlige og spente situasjonen på grensen.

– Dette er en mulighet for Russland til å vise at det tar dialog, diplomati og internasjonale forpliktelser på på alvor.

NATO-landenes politiske ledere har de siste ukene gjentatt at en russisk invasjon av Ukraina vil koste Russland dyrt.

En invasjon vil straffes fra NATO med økonomiske og politiske sanksjoner. USA og Ukraina har hevdet at Russland planlegger en invasjon av nabolandet. Russland mener dette er vestlig propaganda som spres for å skremme.

Vil bestemme NATO-medlemskap

Rett før jul offentliggjorde Russland krav om sikkerhetsgarantier fra NATO, som alliansen til nå har avvist er aktuelt å innfri.

Et av kravene er at Ukraina og Georgia aldri blir medlemmer av NATO. Dette har stått på dagsorden siden 2008, men for øyeblikket er det ikke aktuelt for NATO å ta opp hverken Ukraina eller Georgia som medlemmer.

– Vi kan ikke kompromisse på at land må selv velge om de vil bli medlemmer, sa Stoltenberg på pressekonferansen.



Russland ønsker også garantier for at NATO ikke etablerer nye militærbaser eller utplasserer raketter i en del land i Øst-Europa eller tidligere Sovjet-republikker. En slik garanti ønsker heller ikke NATO å gi.