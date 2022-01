Dette tror DNB-sjefen om din økonomi i 2022

– Mye ligger an til at 2022 kan bli et veldig godt år for Norge, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

For svært mye av norsk næringsliv har så langt kommet seg godt gjennom pandemien: Økonomien vokser og arbeidsledigheten er lav. Det har gjort at Norges Bank i fjor høst hevet styringsrenten to ganger fra rekordlave null.

Det er bare starten, mener DNB-sjefen:

Flere rentehevinger

– Vi tror at renten skal settes ytterligere opp, kanskje fire ganger i løpet av dette året. De av oss som har lån vil kanskje tenke at vi ikke har lyst på høyere renter. Men høyere rente er nettopp et bevis på at det går bra i Norge, sier Braathen i TV 2-programmet Bare business.

Med fire rentehevinger til i løpet av året, vil styringsrenten ligge rundt 1,5 prosent. De fleste banker vil da regne at utlånsrenten til kundene vil ligge i overkant av 1 prosentpoeng høyere enn dette, så en utlånsrente på rundt 2,5 prosent.

– I historisk perspektiv er det fortsatt lave renter. Men det er et godt tegn på at det er vekst i økonomien. Det er aktivitet, og det er et sunt arbeidsmarked, sier Braathen.

Nordmenns økonomi

Så langt denne vinteren har vi sett rekordhøye strømpriser. Det europeiske strømmarkedet, som Norge er en del av, er sterkt preget av blant annet manglende gassforsyning fra Russland, og mindre vindkraft enn flere europeiske land hadde regnet med.

DNB-sjefen tror likevel at det verste er tilbakelagt:

– Vi får ikke samme vekst i strømprisene igjen, det vurderes som veldig lite sannsynlig, sier hun.

Og Braathen tror det er en ting som i stor grad kan hjelpe i lommeboka, når både renta øker og strømregningen er betalt: Vårens lønnsforhandlinger. DNB spår et lønnsoppgjør på 3,8 prosent i 2022.

– Vi - og mange med oss - tror jo på et bra lønnsoppgjør. Så vi tror det går i riktig retning for folks privatøkonomi, at de får mer å rutte med, sier hun, og fortsetter:

– Så har jo de aller fleste også faktisk en enda mer solid posisjon enn før pandemien, for det er mange ting vi ikke har brukt penger på. Vi har kanskje handlet mer varer, men brukt mindre på tjenester og på reiser, sier Braathen.

Reiseliv og restaurantbransjen

Men ikke alle har gode tider nå: Det nye forbudet mot å servere alkohol har ført til store problemer for restaurant- og utelivsbransjen, og også reiselivet ellers.

– Det er dessverre sånn at det er de samme som er sårbare i hver bølge i denne pandemien. Det er klart at det er fortvilende og tungt når det kommer nye nedstenginger, sier Braathen.

Mange i reiseliv- og utelivsbransjen er kunder i DNB, og banken har gjennom pandemien drevet mye som samtalepartner og rådgiver for å finne løsninger for bedrifter som har opplevd nedstengning. Både nye løsninger og myndighetenes støtteordninger ser ut til å ha hjulpet: I 2020 og 2021 ble det færre konkurser enn i et normalår.

Etter at regjeringen innførte nye restriksjoner i desember, er det meldt om flere konkurser i utelivsbransjen. Ifølge Braathen har DNB foreløpig ikke sett utslag på sin konkursstatistikk.

– Det er kommet gode løsninger knyttet til lønnsstøtte, som gir færre permitteringer enn ellers. Men det er veldig tøft i restaurant- og barbransjen når det koster så mye for hver gang de må stenge ned, sier Kjerstin Braathen.

