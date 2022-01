– Risikoen for konflikt er reell

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at faren for konflikt er reell. Han er tydelig på at militære framstøt fra Russland vil få store konsekvenser.

Stoltenberg brukte sterke ord da han fredag ettermiddag informerte pressen etter Natos hastemøte om den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland.

– Russlands aggressive handlinger er alvorlig undergravende for sikkerhetssituasjonen i Europa, sier Stoltenberg.

Videre sa Stoltenberg at Nato ønsker å få til en meningsfull dialog, men at det er fare for at diplomati kan feile.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på fredagens pressekonferanse. Foto: Reuters

– Det var et sterkt og samlet budskap fra alle medlemslandene i dag om at vi må gå i dialog, i god tro, og gjøre det vi kan for å sikre en politisk løsning. Samtidig uttrykte alle landene et klart budskap om at vi ikke kan gå på kant med kjerneprinsipper, sa Stoltenberg.

– Veldig bekymret

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Russland kan forvente seg sterke reaksjoner dersom de tar militære skritt mot Ukraina.

– Det har vært et meget konstruktivt og godt møte, hvor jeg på kort varsel har møtt 26 andre utenriksministre i Nato, sier Huitfeldt.

Hun sier at Nato er veldig bekymret for situasjonen.

Huitfeldt sier at Russland kan vente seg sanksjoner dersom de gjør militære framstøt mot Ukraina.

– Det vi har bestemt oss for er alliert samhold. Dersom Russland tar militære skritt, må de forvente sterke reaksjoner fra Natos side, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at Nato er veldig bekymret for situasjonen rundt Russlands styrkeoppbygging mot Ukraina. Foto: Heiko Junge/ NTB

Skremselspropaganda

På fredagens hastemøte var formålet at Nato-landenes utenriksministre skulle bli enige om hvordan de skal stille seg til russiske krav, når det neste uke skal forhandles med Kreml.

Blant temaene var også hvilke økonomiske sanksjoner som skal innføres mot Russland dersom landet sender militære styrker inn i Ukraina.

USA og Ukraina har hevdet at Russland planlegger en invasjon av nabolandet, noe ledelsen i Kreml avviser som vestlig skremselspropaganda.

Russland anklager på sin side Ukraina for styrkeoppbygging i Donbas-regionen, som kontrolleres av russiskstøttede separatister.

Under møtet utvekslet medlemslandene synspunkter på blant annet sanksjoner, for å gi Nato-sjef Jens Stoltenberg en retning før han onsdag neste uke setter seg til forhandlingsbordet med russerne.

Onsdag møtes Nato-Russland-rådet i Brussel, for første gang på over to år, for å diskutere hva som kan gjøres for å dempe spenningen som har oppstått på grensa til Ukraina.

MØTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, her med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy under et møte i NATOs hovedkvarter i Brussel. Foto: Olivier Matthys/ AP Photo

Krever garantier

Russland krever garantier for at Ukraina ikke blir tatt opp som medlem i Nato, noe landet ønsker, men som flere av Natos medlemsland rett nok har slått fast er uaktuelt.

Forsvarsalliansen vil imidlertid ikke gi noe slikt løfte, verken når det gjelder Ukraina eller eventuelle andre land.

VED FRONTEN: Ukrainske regjeringssoldater ved fronten i Donets-regionen, som delvis kontrolleres av russiskstøttede separatister. Foto: AP / NTB

Kreml krever også garantier for at Nato ikke etablerer nye militærbaser i tidligere sovjetrepublikker, eller utplasserer raketter i områder der de kan nå russisk territorium.

Neste uke skal russiske delegasjoner ikke bare ha møter med Nato, men også med de andre landene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.

I tillegg skal amerikanske og russiske forhandlere ha separate samtaler i Genève mandag.