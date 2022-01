Få har hørt om den – men dette er virkelig mye bil for pengene

Om du synes det er noe kjent med bilen du ser bilder av i denne saken, er det ikke så rart. Den er nemlig bygget på VW-gruppens elbilplattform (MEB) – og er i stor grad samme bil som VW ID.3. De to deler mye teknikk og deler.

Men i den smale åpningen i grillen på denne står det Cupra i bronsefargede bokstaver. Navnet på søstermerket til Seat.

Sistnevnte har en del hørt om, etter et par litt halvhjertede forsøke på å etablere seg i Norge. Nå er altså Cupra, som tidligere var betegnelsen på de mest sportslige modellene til Seat, blitt et eget merke.

I Norge er det to høyaktuelle modeller: SUV-en Formentor, som ble lansert i fjor og er en ladbar hybrid – og elbilen Born.

Sistnevnte kan vise seg å bli riktig så godt mottatt. Med en startpris på bare 307.000 kroner legger den seg nemlig under ID.3.

Ungt og trendy

Seat er et spansk bilmerke. De har hovedkontor like utenfor Barcelona. I 1986 kjøpte VW seg inn, og gjorde det til deres første ikke-tyske datterselskap.

De siste årene har Seat hatt en imponerende vekst i Europa – og blitt et populært merke blant særlig unge og urbane.

Cupra Born Pluss: Tøft design og lav pris Minus: Ikke 4x4 og noen irriterende småting som må ryddes opp i Pris fra: Fra 307.000 kroner

De har lagt stor vekt på et trendy image – noe som gjenspeiles i design og måten de selger biler på. Det siste skjer via nettet.

Døråpner

Men siden Seat ikke har noen elektriske modeller, har undermerket Cupra blitt mer aktuelt i Norge. Og Born er modellen som for alvor skal åpne døren for norske kjøpere.

Utvendig er den omtrent på størrelse med en Golf – men med langt bedre innvendig plass.

I fjor ble det registrert 10 Formentor og 17 Born. Men lanseringen av sistnevnte var først helt mot slutten av året. 2022 blir derfor et viktig år for Cupra i Norge.

På papiret bør Born helt klart kunne melde seg på i kampen om kundene. Vi har tatt den med på test, for å se hvordan den er i praksis ...

SUV-en Cupra Formentor er en skikkelig tøffing.

Hvordan er den å kjøre?

Du får ingen store overraskelser bak rattet i Born, om du har kjørt ID.3 tidligere. På veien oppleves de to veldig like. Det betyr gode kjøreegenskaper, med en fin balanse mellom komfort og sporty egenskaper.

Men i forhold til ID.3 er Born 15 og 10 millimeter lavere på henholdsvis for- og bakakselen. Den har også eget demperoppsett og progressiv styring som standard. Først etter en stund bak rattet, begynner man å merke små forskjeller på de to. Born er hakket stivere og mer sportslig. Positivt i forhold til å være mer underholdende når man kjører aktivt. Men du merker samtidig dårlig underlag litt bedre.

Velger du topputgaven av Cupra, får du justerbart chassis (DCC). Da får du forresten en kul knapp på rattet også, som lar deg velge de ulike kjøreprogrammene.

Cupra Born er en urban bil – men er også underholdende å kjøre på landeveien.

DCC er ikke dumt å vurdere – mest for å kunne få bilen til å senke skuldrene når du skal gjennomføre en transportetappe og bare ønsker å slappe av.

Du kan få opptil 20" felger, men vi tipper 19" er det beste kompromisset mellom komfort og dynamiske egenskaper. Større felger vil nok merkes godt på ujevnt underlag.

Bakhjulsdriften er ingenting å bekymre seg for på vinterføre. Her får du så god vektfordeling, at det snarere er enn fordel. Så lenge forhjulene kun trenger å tenke på styringen, vil du i 90 prosent av tilfelle sette pris på at bilen skyves framover og ikke trekkes. Framkommeligheten på snø og is er det ingenting å si på.

De digitale instrumentene kjenner vi igjen fra VW ID.3. Bra oppløsning og ryddig layout. Men det er for lite som kan styres/vises her, og som i stedet må betjenes fra hovedskjermen.

Støynivået er lavt og bilen oppleves pigg og rask. 0-100 km/t går på 7,3 sekunder – og 0-50 km/t tar kun 2,9 sekunder.

Det er lite sporing under akselerasjon, og en av fordelene med bakhjulsdrift er at du under hard akselerasjon får mer av kreftene ned i bakken, uten at det går utover styringen. Hvis det er glatt blir det noe overstyring – men ESP-systemet holder rumpa på plass (kan justeres til å ikke gjøre det, om du vil leke litt).

Motoren i testbilen er på 204 hestekrefter. I løpet av året åpner Cupra også for Born-utgaver med større og mindre batteripakke, henholdsvis 77 og 45 kWt. Innstegsmodellen leveres med 150 hestekrefter.

Batteripakken oppgis å gi bilen en rekkevidde på 424 kilometer og blandet forbruk på mellom 15,5-16,7 kWt per 100 kilometer, avhengig av utstyr og dekk. Alt dette er som vanlig basert på WLTP-metoden – og gjelder dermed ikke på norsk vinterføre.

I testperioden er det stort sett kaldt, og vi ender med et snittforbruk på litt lengre turer på rundt 17,5-19,5 kWt med testbilen, som er utstyrt med 19" piggfrie vinterdekk. Småkjøring uten forvarming av bilen gir selvsagt betydelig høyere forbruk.

Sportssetene er standardutstyr.

På den faste testrunden, 100 kilometer med motorvei, vanlig riksvei og småveier, ender forbruket på 18,3 kWt. Snittfarten er 60 km/t, klimaanlegget står på 22 grader og det er kun en person i bilen.

Når vi tester forbruk følger vi trafikken og fartsgrensene. Altså så realistisk som mulig, i forhold til vanlig kjøring.

Men vi bruker maks regenerering på bremsene, rett og slett fordi vi synes det er enklest å kjøre med og fungerer godt.

Basert på våre målinger, virker realistisk rekkevidde å ligge et sted mellom 270-330 kilometer.

Hurtiglading gjøres med opptil 125 kW. Det er ikke så verst, sammenlignet med andre konkurrenter – spennet er vanligvis mellom 100 og 150 kW i denne klassen.

Det snakkes imidlertid om en software-oppgradering, som skal gi opptil 170 kW i løpet av 2022. Da vil det kunne ta under en halvtime å lade den fra 5 til 80 prosent.

Materialvalg, stemningsbelysning og kopper/bronse-detaljer bidrar til å gi et godt inntrykk av interiøret.

Per i dag går det en drøy halvtime på lade opp til 80 prosent om du har "riktig" temperatur på batteriet.

Bruker du hjemmelader med 11 kW tar samme øvelsen drøyt seks timer.

I motsetningen til da VW ID.3 ble lansert, virker det meste å være på stell, rent teknisk. Men noen bugs irriterer vi oss over på testbilen: Den trådløse laderen fungerer ikke, nøkkelfri adgang vil ikke reagerr flere ganger og talestyringen blir plutselig aktivert helt umotivert. Det må ryddes opp i.

Vi rekker imidlertid å sette stor pris på varmen i rattet. Den må riktignok hentes opp via hovedskjermen for å aktiveres, men er justerbar i tre nivåer. På det varmeste brenner det nesten på fingrene!

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Frunk (bagasjerom foran) får du ikke, så ladekablene må legges i bagasjerommet. Det er på 385 liter. Gulvet kan justeres i flere høyder, det er en krok på veggen på hver side, 12-volt-uttak – og bakseteryggen kan legges ned 40/60, uten at gulvet blir helt flatt.

Hengerfeste får du dessverre ikke – og du har heller ikke mulighet for taklast.

Maks nyttelast er imidlertid solide 449 kilo.

Greit bagasjerom. Men ikke noen frunk.

Livet i baksetet

Born har god plass i baksetet – både takhøyden og beinplassen er imponerende. Store vinduer med lav skulderhøyde gir bra utsyn, også for barna.

Det er tilnærmet flatt gulv i hele bredden, to USB-C-ladepunkter og romslige oppbevaringslommer i dørene til flasker. Men du får ikke midtarmlene, noe enkelte vil savne.

To voksne sitter godt her – med mye plass. Midtsetet er mindre komfortabelt.

Bak rattet

Straks førerdøra åpnes, får man et godt førsteinntrykk. Her møtes du av solide sportsseter med integrerte nakkestøtter. De både ser bedre ut, og gir bedre komfort, enn setene i ID.3.

Siden det ikke er skinn, føles de behagelig også når du er iskaldt ute. Om sommeren slipper du å brenne deg, når bilen har stått ute i sola. Men litt mindre praktisk er det, når det kommer til søl.

Høy midtkonsoll med armlene bidrar til å øke komforten – og sportsrattet med flat bunn, kontrastsømmer og perforert skinn er godt å holde i.

Høy midtkonsoll, stilig sportsratt (standard) og en stor skjerm bidrar til et trivelig førermiljø.

Design: Utenpå og inni

I løpet av testperioden parkerer jeg en gang ved siden av en VW ID.3. Selv om hovedlinjene på disse to bilene er like, er det ingen tvil om hvilken av de to bilene som ser best ut. Det er knock out til den spanske utfordreren.

Fronten er mye mer elegant, sporty og moderne. Alt fra lyktene, den kule logoen på panseret, CUPRA-navnet bokstavert i åpningen over frontfangeren – og den mer aggressive utformingen av fangeren, med med mer bronsedetaljer. Knalltøft, rett og slett.

Cupra har virkelig gjort en god jobb med å friske opp designet.

Fra siden løftes utseendet av skjørtene som har "vinger" rett foran de bakre hjulbuene, tøffe felger med bronsedetaljer kler resten av designet – og hekken er pyntet med mer bronsedetaljer, heldekkende lysstripe og en ganske barsk diffusor.

En skulle kanskje tro at det var slutt på å tukte storebror på innsiden. Men neida. Du får altså bedre og finere seter, en smartere og penere midtkonsoll, kule bronsedetaljer her også – og en større infotainmentskjerm.

Selve skjermen og menyløsningene der er kanskje ikke fullt så bra som i ID.3. Men på enkelte områder er de minst like oversiktlige. Og du blir raskt vant med ulike snarveier for å komme deg dit du skal.

Det vi ikke liker er de merkelige touch-sensitive knappene til klimaanlegget og volum under hovedskjermen. Samme løsning på rattet er heller ikke like bra som de vanlige fysiske knappene. Noen ganger fungerer det å trykke, andre ganger må man "stryke". Nei, takk, vanlige knapper og hjul er mye bedre!

Totalt sett imponerende god opplevd kvalitet i en bil i dette prissegmentet.

Denne blåfargen er populær og det er mange norske kunder som har valgt akkurat den på bilen sin, opplyser importøren.

Tech-faktor

Cupra drar selvsagt god nytte av å være del av VW-konsernet. De har altså plattform, batteripakke og motor fra VW ID.3.

I tillegg kan bilen leveres med adaptivt understell og -styring, aktiv adaptiv cruise som i kombinasjon med skiltleser kan tilpasse farten, head up display og trådløs lading er tilgjengelig – og du får det meste av moderne assistanse- og sikkerhetsutstyr.

Konklusjon

Cupra Born peker seg ut som et svært interessant kjøp i sin klasse. Den ser knallbra ut, oppleves både trygg og sporty på veien og har bra med plass.

Introduksjonsmodellen, kalt Born 58 First, er særlig gunstig. Den har en solid utstyrspakke. Inkludert i prisen på 339.000 kroner er dessuten tre års service og gratis hjemlevering, det siste gjelder så langt nord som til Verdal.

Dessuten gjøres service og reparasjoner gjennom Cupras samarbeid med Møllers 22 servicepunkter.

Ikke hørt om Cupra, sier du? Da er det på tide at du leser deg opp, for dette er et nytt og spennende alternativ.

God oppløsning og ryddig mentsystem på infotainmentsystemet.

Bilen for deg hvis:

Du vil ha mye bil for pengene

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger hengerfeste og firehjulsdrift

Cupra Born Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 204 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 7,3 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 15,5-16,7 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 58 kWt Rekkevidde: 424 km (WLTP) Hurtiglading: 125 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 432 x 180 x cm Bagasjerom: 385 / 1.267 liter Vekt: 1.736 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 307.000 kroner

