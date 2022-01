Selena Gomez kuttet ut sosiale medier: – Følte meg ikke pen nok

Skuespiller og artist Selena Gomez (29) var lenge Instagrams mest fulgte kjendis med millioner av følgere og klikk. Flere berømtheter har imidlertid overtatt tronen siden, men stjernen har fortsatt en av de største kontoene – med hele 287 millioner følgere.

Det er ingen tvil om at sosiale medier kan påvirke en i negativ forstand. Presset om å dele Instagram-vennlige blinkskudd kan oppleves stort – både for kjente og mindre kjente.

– Ikke pen nok

I et intervju med InStyle åpner Gomez seg om den negative innvirkningen sosiale medier hadde på henne i begynnelsen av 20-årene.

– På et tidspunkt ble Instagram hele verdenen min, og det var veldig farlig. I starten av 20-årene mine følte jeg meg ikke pen nok. Det var en periode i livet mitt der jeg trodde jeg trengte sminke og aldri ville bli sett uten, forteller hun åpenhjertig til magasinet.

SELVBILDE: Sanger og skuespiller Selena Gomez forteller åpenhjertig om at sosiale medier tuklet med selvbildet hennes. Her avbildet på filmfestivalen i Cannes i 2019. Foto: Marechal Aurore / ABACA / NTB

Etter hvert gikk det opp for artisten at hun måtte gjøre noe med det.

– Jo eldre jeg ble, jo mer utviklet jeg meg og innså at jeg måtte ta kontroll over det jeg følte. Jeg ville være i stand til å se meg i speilet og føle meg selvsikker til å være den jeg er, deler hun.

«Lose You To Love Me»-sangeren bestemte seg derfor for å ta en pause fra sosiale medier.

– Det var det beste valget jeg noensinne har tatt for den mentale helsen min. Jeg laget et system der jeg fortsatt ikke har passordene mine. Det unødvendige hatet og sammenligningene forsvant når jeg la vekk telefonen. Jeg har øyeblikk hvor den rare følelsen kommer tilbake, men nå har jeg et mye bedre forhold til meg selv, sier stjernen.

Åpenhet rundt mental helse

Gomez deler videre i intervjuet at hun har problemer med depresjon og angst, og ikke ville dele innhold i sosiale medier fordi hun var i en privilegert posisjon.

For 29-åringen var ønsket å gjøre det lettere å snakke om mental helse.

Hun har dermed tidligere invitert flere personer, blant andre universitetsprofessorene Jelani Cobb og Kimberlé Crenshaw, til Instagram-kontoen sin, for å ta opp viktige samfunnsspørsmål.