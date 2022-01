Røiseland seiret i Oberhof: – Veldig deilig!

Fredag var det klart for 7,5 kilometer sprint for skiskytterkvinnene i Oberhof. Der satte Marte Olsbu Røiseland standarden, som løper nummer tre ut fra startporten.

Nervepirrende for Røiseland

31-åringen bommet én gang på liggende skyting, men fullt hus på stående sørget for at sørlendingen gikk inn til ledelse på tiden 23:30.10. Dermed gjensto det venting for å se om det holdt til seier.



Det gjorde det. Konkurrentene jaktet den norske verdenscuplederen, men én etter én endte konkurrentene bak sluttiden til Røiseland.

– Veldig deilig! Det smaker utrolig godt. Jeg er så fornøyd. Det var den beste måten å starte 2022 på, sier frolendingen til TV 2.

Opptur for Tandrevold, men utenfor pallen

Ingrid Landmark Tandrevold, som har hatt en tung sesongstart, så lenge ut til å ta opp kampen med Røiseland om seieren. En bom på stående ble skjebnesvanger i kampen om seieren i Oberhof, men hun gikk inn på en sterk foreløpig andreplass.

Hanna Sola og Dinara Alimbekava fra Hviterussland og franske Julia Simon gikk senere i mål foran Tandrevold, som endte på en oppløftende 5. plass.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått til et godt renn i dag. Kanskje mest av alt er jeg litt lettet over å ha fått gode sekunderinger og følelsen av at jeg er med i løpet. Det er jo det man vil, og det jeg trener for. Det er mye morsommere å gå skirenn da.

– Det er viktig å føle at man har noe der oppe i toppen å gjøre. Spesielt nå før OL, sier Tandrevold til TV 2.