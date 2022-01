Macron fastholder omstridt uttalelse om uvaksinerte

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han står fullt og fast ved sin uttalelse om at han vil gjøre livet helt elendig for de uvaksinerte.

I et intervju med avisen Le Parisien tidligere i uka sa Macron at han ønsker å bruke nye restriksjoner til å gjøre livet svært vanskelig for de uvaksinerte. Han brukte ordet «emmerder», som regnes som et bannord på fransk.

Utsagnet skapte stor debatt, og Macron ble kritisert ikke bare for sin holdning til uvaksinerte, men også for selve ordbruken.

På en pressekonferanse i Paris fredag sier Macron at han står ved sine ord.

– Folk kan bli opprørt over talemåter som virker dagligdagse, men jeg står fullt og fast ved det. Jeg er opprørt over situasjonen vi er i, det er der de virkelige splittelsene i landet er, sa han før han fortsatte:

– Vi må fortelle dem at de ikke lenger vil kunne gå på restauranter. Dere vil ikke lenger kunne gå ut og ta en kaffe. Dere vil ikke lenger kunne gå i teater. Dere vil ikke lenger kunne gå på kino, sa Macron.

Han gjentok også en omstridt setning fra intervjuet, der han sa at «uansvarlige mennesker er ikke lenger borgere» – også med henvisning til de uvaksinerte.

– Å være en borger innebærer rettigheter og plikter, og plikter kommer først, sa han.

– Ideen om frihet som noen av våre borgere framstiller som at de er frie til ikke å bli vaksinert, den stanser der du krenker andres frihet, der du setter andres liv i fare, sa Macron.

