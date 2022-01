Trill terningen! Maj Britt Andersen hylles i «Hver gang vi møtes»

Årets sesong av Hver gang vi møter er godt i gang etter premieren, hvor åtte veletablerte norske artister har flyttet inn på Kvitbrygga på Kjærringøy i Nordland.

Deltakerne som seerne skal bli kjent med på et personlig plan denne sesongen er TIX (28), Myra (26), Anna of the North (32), Øystein Greni (47), Jarle Bernhoft (45), Arif (35), Stig Brenner aka Unge Ferrari (31) og Maj Britt Andersen (64).

Denne uken er det Andersen som skal hedres.

Andersen er en kjent og kjær norsk sanger og artist, som i hovedsak er kjent for sine barnesanger. I 1975 ga hun ut sin første soloplate med navnet «Et lite under», og har laget tre plater med barnesanger sammen med Alf Prøysen.

Andersen har både vunnet og vært nominert til flere Spellemannspriser, og deltok i Melodi Grand Prix i 1975.

65-åringen har over 110 000 månedlige lyttere på Spotify, hvor hennes mest populære låter er de kjente klassikerne «Musevisa» og «Sov Godt».

