– Jeg har virkelig måttet kjempe for dette mesterskapet

Han debuterte på landslaget for over ti år siden, men først nå får han spille mesterskap. Det er med skrekkblandet fryd.

Se Norges EM-generalprøve mot Danmark på TV 2 Sport 2 og Play fra klokken 15.45.

Sebastian Barthold gliser godt der han sitter i hotellobbyen i København og venter på å spille siste oppkjøringskamp før EM mot Danmark.

Denne situasjonen har han vært med på mange ganger tidligere. Å spille oppkjøringsturneringer.

Men for første gang siden landslagsdebuten i 2012 skal han også spille mesterskap.

Endelig klar for mesterskap

– Det er noe man har sett frem til, håpet og drømt om skulle skje. I år markerer jeg jo ti-års jubileum på landslaget så jeg har virkelig måttet jobbe for dette mesterskapet. Nå krysser alt jeg har for at det blir gjennomført akkurat som det skal, sier Barthold.

30-åringen har gjort stor suksess i danske Aalborg, men mesterskapssjansen har latt vente på seg. Det har ikke hjulpet at veteran, Magnus Jøndal, som la opp i fjor var bunnsolid på venstrekanten.

– Det er noen store sko vi skal fylle etter Jøndal. Heldigvis er vi to stk som skal gjøre den jobben. Det er vanskelig å hoppe etter Jøndal, men Alexander Blonz og jeg skal løse oppgaven.

Men bare en uke etter at han fikk telefonen om mesterskapsuttaket av Christian Berge, fikk Barthold korona.

– Det var egentlig litt merkelig. Jeg følte meg helt fin. Jeg var på trening dagen før match og på slutten, når vi skulle gjøre noen løp så ble jeg unormalt sliten og andpusten. Vi hadde ikke så veldig høy intensitet heller så jeg spurte om jeg kunne ta en hurtigtest med det samme, Den var selvsagt positiv. Jeg fikk heldigvis isolert meg ganske raskt, men jeg klarte å dra med meg et par andre på laget.

Rett fra isolasjon til fødestuen

Men uansett hvor mye han har drømt om et mesterskap var det noe annet som var veldig mye viktigere å rekke da han ventet på å komme ut av isolasjon.

I oktober annonserte Barthold at han og kona, Line Bjørnsen skulle bli foreldre. Foto: Privat

– Det var en litt småspent «soon-to-be-dad» som satt i isolasjon. Min kone hadde termin 22. desember og jeg kom ut 21., så jeg rakk akkurat å bli med. Vi fikk en fantastisk fin julebaby, smiler han.

Julaften fikk de en liten jente. Foto: Privat

I Danmark lever landslaget i boble hvor de har isolert seg og får bare gå ut på lufteturer. Smitten har eksplodert i Europa og mange EM-nasjoner har smittede spillere og avlyst oppkjøringskamper.

Det gjelder også Danmark som fikk keeper, Jannick Green smittet på mandag. Han ble isolert fra troppen og resten av spillerne testes daglig, men Norge valgte allikevel å avlyse torsdagens test mot de regjerende verdensmesterne. Fredag formiddag fikk de svar på sin siste test. Alle de andre danske spillerne er negative så lørdagens kamp mot Danmark går som planlagt.

Kampen kan du se direkte på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 15.45.

- Vi er ikke stressa. Vi har levd i denne situasjon i to år. Det ligger i bakhodet, men vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med så håper vi at vi får spilt kampen mot Danmark.

Mandag reiser landslaget videre til Slovakiske Kosice hvor de skal åpne mot vertsnasjonen. Den ferske familien Barthold er med-på facetime.

Foto: privat

– Det er fantastisk, men samtidig veldig, veldig vanskelig å skulle reise hit etter bare sju dager med henne. Det er skremmende og fantastisk på en gang.