2021 ble det beste året for bilsalg i Norge noensinne. Over 176.000 nye biler ble registrert, med det slo vi den (bokstavelig talt) gamle rekorden fra 1986 med over 9.000 biler.

Flere merker satte salgsrekorder, helt til topps gikk Tesla som både var Norges største merke og tok førsteplassen på merkestatistikken med sin Model 3.

Men langt fra alle tok del i storsalget. Mye har blitt sagt og skrevet om de som solgte flest biler i Norge. Nå skal vi i stedet se nærmere på de som solgte færrest biler.

Verdens dyreste SUV

Tre merker noterte seg for én nyregistrert bil i Norge i fjor: Disse tre er Cadillac, Dodge og Rolls-Royce. Ingen av disse har regulær importør i Norge, men er du ivrig nok, lar du deg naturligvis ikke stoppe av det.

Etter det Broom kjenner til, er den ene Rolls-Roycen ett eksemplar av mega-SUV-en Cullinan. Dette er verdens dyreste SUV og en bil som mildt sagt ruver i trafikken. Velger du Cullinan er du opptatt av å ha noe annet enn "alle andre", kanskje synes du også det er greit at omgivelsene får med seg det...

Dodge og Cadillac er tradisjonsrike merker som aldri helt har fått det til i Europa. Men entusiastfaktoren på flere av modellene er høy. Vi tipper de to eksemplarene som ble nyregistrert i Norge i fjor tilhører den kategorien.

Sjelden Cadillac ble reddet i siste liten

Én ny Rolls-Rolls i Norge i fjor. Etter det vi erfarer handler det om denne, SUV-en Cullinan.

Kina-merket som ble borte

To merker solgte så dobbelt så mange biler som disse tre. Ja, hele to hver!

Her snakker vi om Chevrolet og DFSK. Førstnevnte trenger vel neppe nærmere presentasjon og befinner seg nå i samme kategori som Cadillac og Dodge. Chevrolet har flere morobiler i utvalget sitt, det er nok to av dem som rullet inn i Norge i fjor.

DFSK er mer ukjent for de fleste og her har alt tydeligvis ikke gått helt etter planen. Tilbake i 2019 sa importøren nemlig at de første bilene deres trolig kunne leveres i Norge fra sensommeren 2020. Slik gikk det altså ikke. Men to biler registrert i fjor (vi tipper av importøren), det betyr kanskje at planene ikke er helt skrinlagt?

Her kan du lese mer om DFSK og planene i Norge

Dette er E3 fra DFSK Dette merket har det vært stille rundt lenge nå.

Håndbygger biler

Fra to biler gjør vi et skikkelig byks til seks: Det er nemlig antallet nye Morgan som ble registrert på norske skilter i fjor.

Her er vi tilbake på bilmerke med høy entusiastfaktor. Morgan håndbygger biler med mildt sagt klassisk design. Merket har i flere tiår hatt en solid menighet i Norge.

Tidligere var det Knut Hallan med entusiastbutikken Roadster Square som representerte Morgan i Norge, i dag er de å finne under samme tak som Jaguar, Land Rover og Aston Martin hos Insignia i Oslo.

Denne bilen er faktisk helt ny

Det blir ikke mer erke-britisk enn dette, Morgan lager biler som tar deg et godt stykke tilbake i tid.

Fremtiden kan se lysere ut

Italienske Maserati solgte ni biler i Norge i fjor. Her snakker vi merke med turbulent historikk. Maserati har alltid laget biler som har stått ut fra mengden. Det gjør de fortsatt, men den kommersielle suksessen de siste årene har vært begrenset.

Det er til tross for at modellutvalget har blitt breddet, blant annet med SUV. Levante heter den, og det ruller en håndfull eksemplarer på norske veier.



Fremtiden kan imidlertid se betydelig lysere ut for Maserati i Norge. De kommer nemlig med både ladbar hybrid og elbil – og det er planer om en betydelig satsing videre her til lands.

Levante er første SUV ut fra Maserati. Men noen stor salgssuksess har den ikke blitt.

Konkurstrussel

Én bil mer klarte koreanske SsangYong, et bilmerke som i perioder har solgt ganske bra her til lands.

Ti biler må imidlertid være bunn-nivå siden de kom til Norge. Et modellutvalg som ikke harmomerer godt med det norske avgiftssystemet er en faktor her. I tillegg har SsangYong hatt store interne problemer de siste årene, med konkurstrussel hengende over seg. Kan det bli bedre i Norge? Det kan i alle fall ikke bli mye verre!

Store problemer, men nå er de kanskje reddet

SsangYong har vært i Norge mange år, det begynner å bli en god stund siden de solgte særlig mange biler.

Etter mange tunge år...

At Aston Martin selger flere biler enn SsangYong i Norge er ganske spesielt, men det gjorde de i fjor. 12 splitter nye Aston Martin rullet ut på veiene våre. Her har SUV-en DBX vært svært viktig.

Etter mange tunge år, er dette modellen som skal snu opp-ned på mye for Aston Martin. Ikke minst skal den også hente mange nye kunder til merket.

Det er etter hvert mye å velge mellom av kostbare og eksklusive SUV-er på markedet. Med DBX appellerer Aston Martin til de som ønsker og har mulighet til å kjøpe en SUV som skiller seg ut.

Se videotesten vår av Aston Martin DNX her

Også Aston Martin har kastet seg på SUV-bølgen, DBX er navnet på deres modell.

SUV fra øverste hylle

Selv om salget var rekordhøyt i fjor, må Aston Martin faktisk se seg slått av Lamborghini her hjemme. De noterte seg for 13 nyregistrerte biler. I seg selv et beskjedent antall, men her snakker vi altså superbilmerket Lamborghini!

De har tre modeller inne i prislistene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, nemlig Aventador, Huracan og Urus. Sistnevnte var viktig i fjor og du gjetter kanskje biltypen? Ganske riktig, dette er en SUV.

Også her handler det om SUV fra absolutt øverste hylle. Urus er et beist av en bil, spekket med rålekker luksus. Designet er også såpass utagerende at hyttenaboene på Hafjell overhodet ikke er i tvil om at du har fått nye bil når du kommer med denne.

Superbil-selgeren leverte ut tre Urus – på én uke

Når Lamborghini lager SUV, da ser det slik ut. Som de andre bilene i denne eksklusive klassen, er ikke Urus det du velger hvis du vil unngå oppmerksomhet!

Disse solgte også beskjedent i Norge i 2021: Smart – 14 biler Bentley – 19 biler Ferrari – 21 biler Hongqi – 25 biler Cupra – 27 biler Alfa Romeo – 47 biler

Video: Se hvem som er på kjøretur i Lamborghini Urus her