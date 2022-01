Sett med norske øyne, er EQB en av årets mest interessante nyheter fra Mercedes.

Den elektriske SUV-en har både firehjulsdrift og syv seter som standard.

Nå har den norske importøren akkurat åpnet for bestillinger, på bilen som koster fra 477.000 kroner.

– Endelig kan vi ønske elektriske EQB velkommen på norsk jord. Denne bilen har vi virkelig gledet oss til, der hele syv seter, firehjulstrekk og god bakkeklaring gir modellen de egenskapene som skal til for å bli en favoritt, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Rekkevidde opptil 419 km

Fra start leveres EQB i to utgaver. Begge har drift på alle fire hjul og deler batteripakke på 66,5 kWh. Rekkevidden på opptil 419 kilometer er også identisk.

Det som skiller dem er effektuttaket.

EQB 300 4MATIC har 228 hestekrefter og et dreiemoment på 390 Nm. Det tar bilen fra 0 til 100 km/t på 8 sekunder. EQB 350 4MATIC er enda kraftigere med sine 292 hestekrefter og 520 Nm. Det gir en akselerasjon til 100 km/t på 6,2 sekunder.

EQB byr på mange egenskaper nordmenn vil sette pris på, men hengerfeste får du ikke...

Fleksible plassløsninger

Akselavstand på nær tre meter bidrar til et romslig interiør. Derfor har modellen fått en tredje seterad som standard i Norge, noe som altså gir totalt syv seter. Her kan to ekstra passasjerer med en høyde på opptil 1,65 meter sitte komfortabelt.

Slik ser det ut på bakerste seterad.

Lastevolumet i bagasjerommet strekker seg fra 465 til 1620 liter. Bakseteryggen på andre rad kan justeres i flere steg og hele seteraden kan justeres i lengderetning med opptil 140 millimeter. Det frigjør 190 liter med plass i bagasjerommet.

Baksetene i den tredje seteraden kan legges flatt ned i gulvet, slik at den mest optimale lasteplassen er tilgjengelig. Opptil fire barneseter kan settes inn i EQB fordelt på andre og tredje seterad, i tillegg til et femte barnesete i passasjersetet foran.

EQB: – Én ting mangler, så hadde den vært helt komplett

Interiøret kjenner vi igjen fra GLB, som er den fossildrevne utgaven av bilen.

Stemmestyring

Langs dashbordet er den velkjente Widescreen Cockpit plassert, som innebærer to høyoppløselige skjermer.

Du kan styre bilens infotainment-system både via knapper på rattet, touchpad, selve skjermen eller via talestyring. Mulighetene er mange.

Med MBUX (Mercedes-Benz User Experience) har du mulighet til å bruke stemmestyring via talekommandoen «Hey Mercedes». Her kan du for eksempel be om å skru opp varmen i bilen eller bytte lys på Ambient Lighting.

Navigasjon med Electric Intelligence foretar kontinuerlige områdesimuleringer med hensyn til blant annet topografi og vær, og beregner den raskeste ruten til destinasjonen, inkludert nødvendige ladestopp.

Det er også i stand til å reagere dynamisk på endringer som for eksempel trafikksituasjoner eller sjåførens kjørestil. I tillegg sørger Electric Intelligence for at batteriet bringes til en optimal ladetemperatur før et planlagt ladestopp, om nødvendig.

Mercedes Norge opplyser at EQB er forventet på norske veier om kun kort tid.

Snart blir dette et vanlig syn på norske vinterveier.

Mercedes EQB Batteri/lading: Batteripakke: 66,5 kWt

Rekkevidde: 419 km (WLTP)

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 468/183/170 cm

Bagasjerom: 465 / 1620 liter

Taklast: 75 kg

Hengerfeste: Nei Pris: EQB 300 4Matic: 477.000 kroner

EQB 350 4Matic: 498.000 kroner

