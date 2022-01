Ny boliglov kan gi deg problemer

Vi nordmenn er verdensmestere i oppussing, og i en undersøkelse kommer det fram at syv prosent av befolkningen pusser opp svart.

I 2022 vil det å selge bolig derimot bli en komplisert sak, dersom du er en er en del av de syv prosentene som har benyttet svart arbeidskraft, og ikke har papirene i orden.

Eirik Vigeland, kommunikasjonssjef i boligmappa.no, forteller at det å ansette folk som jobber svart har vært et problem lenge.

– Det har vært problematisk i mange år. Det positive med det er at den trenden går nedover, men allikevel så er dette her enorme summer som statskassen går glipp av.

Se hele intervjuet øverst!

Avhendingsloven

1. januar ble den nye avhendingsloven gjeldende. Eirik forteller at denne loven kommer til å påvirke alle som skal kjøpe eller selge en bolig nå eller i fremtiden, og kaller den nye loven for det viktigste tiltak mot svart arbeid. Målet er en tryggere bolighandel for både kjøper og selger.

Han forteller at det er tre store endringer man må sette seg inn i.

– Den første hovedendringen er at man skal dokumentere boligen mye bedre. Man kan ikke selge den som den er. Den andre endringer er at tilstandsrapporten til takstmann blir mye grundigere. Da blir også denne rapporten dyrere. Til slutt, hvis man kjøper en bolig og tilstandsrapporten er gjort i henhold til den nye loven, så kan ikke den nye kjøperen komme med klager om at de ikke har fått med seg alt.

NY LOV: Eirik Vigeland, kommunikasjonssjef i boligmappa.no, oppfordrer alle til å sette seg inn i den nye avhendingsloven. Foto: God morgen Norge

Det er i tillegg tre viktige dokumenter som er nødvendig å ha, påpeker Eirik.

– Det er egenerklæringen, prospektet til eiendomsmegler og til slutt den nye tilstandsrapporten. Alle disse tingene er viktig å ha, og det er viktig at kjøper leser grundig igjennom.

Har man ikke dokumentasjon på tidligere renoveringer kan man fortsatt selge boligen sin. Du kan også gjennomføre tiltak som å be en elektriker om en el-kontroll av leiligheten.

– Man får fortsatt solgt boligen sin, men du som kjøper skal kunne forvente boligen slik den er beskrevet.

Samler alle dokumenter

Hvis man har utført svart arbeid hjemme, og har et ønske om å selge boligen, kan det finnes løsninger for deg som ikke har dokumentasjon som eksisterer.

– Har du ikke papirer på arbeidet som har blitt gjort, kan du gå på boligmappa.no og finne en løsning for det, eller prøv å kontakt tidligere eier, sier Eirik og fortsetter:

– Boligmappa.no er et service hefte til boligen – den tekniske historikken som følger boligen over tid. Boligmappa.no er en gratis tjeneste for deg som har bolig.