Mourinho røper hvilken klubb han aldri kunne trent

José Mourinhos har hatt hovedansvaret i ni forskjellige klubber i løpet av sin lange og suksessrike trenerkarriere. Nå forteller portugiseren hvilken jobb han aldri vil ta.

– Vi er profesjonelle. Å si at man ikke kan trene visse klubber er vanskelig og risikabelt, men det er klubber man kan si nei til. Det er ikke grunnet manglende respekt, men på grunn av historien mellom klubben du tidligere har trent og den du kommer til, sier Roma-treneren.

Mourinho fortalte også at Roma ikke var den første italienske klubben som kontaktet ham etter at han forlot landet og Inter-jobben i 2010. Det gikk likevel elleve år til troféløfteren returnerte til Italia. Hans nåværende jobb legger føringer for hvem han kan trene i fremtiden.

– Jeg kan aldri trene Lazio. Det er ikke mangel på respekt, men det er en klubb fra den samme byen til en klubb jeg har et positivt forhold til.

– Det er visse klubber man ikke kan trene.

Lazio er erkerivalen til Mourinhos nåværende klubb Roma. Men det er ikke første gang treneren kommer med lignende uttalelser. Da han var Chelsea-manager i 2015 uttalte han følgende om muligheten for å trene London-rivalen Tottenham:

– Jeg kunne ikke tatt jobben fordi jeg elsker Chelsea-supporterne for mye, sa han.

De uttalelsene ble han naturlig nok konfrontert med da han endte opp i Spurs fire år senere. Da forklarte han helomvendingen med at ting endret seg da han fikk sparken i Chelsea.