Stor oversikt: Dette er status for din eliteserieklubb

Lørdag 2. april sparkes den norske eliteserien endelig i gang igjen når nyopprykkede HamKam tar imot Lillestrøm på Briskeby.

Men før den tid kjemper klubbene en kamp utenfor banen: Nå gjelder det å få på plass den best tenkelige troppen før alvoret braker løs.

TV 2 har i løpet av de siste ukene vært i kontakt med aktører i og rundt samtlige norske klubber for å finne ut hva din favorittklubb jobber med.

Ved månedsskiftet stenger overgangsvinduet i de fleste europeiske land, men i Norge er det mulig å kjøpe spillere helt fram til 31. mars.

Her er oversikten over hva samtlige eliteserieklubber jobber med inn mot den datoen.



BODØ/GLIMT

Spillere ut: Erik Botheim (Krasnodar), Fredrik Bjørkan (Hertha Berlin), Elias Hoff Melkersen (Hibernians), Patrick Berg (Lens), Marius Lode (Schalke 04), Axel Lindahl (Kalmar), Mattias Käit (utgått kontrakt), Pernambuco (utgått kontrakt).

REKORDSUM: Ifølge TV 2s opplysninger er Bodø/Glimt allerede sikret over 80 millioner kroner for salget av Erik Botheim til russiske Krasnodar. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Spillere inn: Brice Wembangomo (Sandefjord).



Klubbens vurdering: – Dere kjenner oss ganske godt etter hvert. Alt jeg kan si, er at vi er veldig glad for de som har kommet til oss hittil. Resten vil vi ikke kommentere, sier «sport manager» Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt.

– Hva er grunnen til at dere er så tilbakeholdne med informasjon om hva dere er ute etter?

– Vi ønsker å jobbe i fred. Da er det best sånn.

TV 2s informasjon: Svært lite tyder på at den doble regjerende seriemesteren har blitt stormannsgal bare fordi de kan meske seg i titalls millioner kroner i inntekter fra Europa-spill og svimlende spillersalg.

Selge Botheim for en potensiell rekordsum i Eliteserien? Erstatte ham med Runar Espejord til mellom to og tre millioner kroner.

Selge Berg for over 40 millioner kroner? Inn med Fredrik Sjøvold (18) fra Tiller og Gaute Vetti (23) fra Sarpsborg for å styrke midtbanen. Elias Hagen (21) er tross alt klar til å ta over som anker.

Glimt har ingen intensjoner om å gå på akkord med de økonomiske rammene i klubben til tross for store inntekter. Slik TV 2 forstår det, har det ført til at de har takket nei til flere potensielle signeringer som – med bakgrunn i Glimts solide spillersalg – har krevd lønn eller overgangssummer langt over det klubben i nord er villig til å betale.

Derfor fortsetter Kjetil Knutsen & Co å operere kreativt på markedet, som de har gjort med hell i Norge (med Botheim som det beste eksempelet), men med mindre hell utenfor landegrensene det siste året (Pernambuco, Lindahl).

Når det gjelder venstrebackplassen, der Glimt jakter dekning etter at Bjørkan forsvant, tyder mye på at de gulkledde har vendt blikket utenlands etter å ha vurdert det norske markedet som tomt for interessante og realistiske signeringer.

Det er også å forvente at de vil styrke seg på stopperplass etter at kontraktsforlengelsen med Schalke 04-klare Marius Lode mislyktes. Det innebærer også at Marius Høibråten, som har ønsket seg mer spilletid og har beilere utenfor Bodø, etter alt å dømme kommer til å bli værende.

KOMMER INN FOR LODE: Det blir trolig mer spilletid for Marius Høibråten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Trolig var Lode den siste nøkkelspilleren som glapp for Glimt i vinter. Ola Solbakken har ønsket å slå til på de mange tilbudene som finnes i Europa, men Glimt har – som omtalt av TV 2 – satt en skyhøy pris for den trønderske lynvingen.

Klubben har planer om å stille et konkurransedyktig lag i Europa i februar – og har råd til å la Solbakkens kontrakt løpe ut av prinsipp, snarere enn å bukke under for presset fra 23-åringens leir og selge ham for noen titalls millioner i januar. Såpass godt stilt er det faktisk på Aspmyra nå.

MOLDE FK



Spillere ut: Andreas Linde (Greuther Fürth), Ohi Omoijuanfo (Røde Stjerne), Eirik Hestad (Pafos), Fredrik Sjølstad (kontrakt utgått).



Spillere inn: Jacob Karlstrøm (Molde).

MÅ ERSTATTES: Molde har mistet fjorårets toppscorer i eliteserien. Nå jaktes det på et nytt førstevalg på topp, slik TV 2 forstår det. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Klubbens vurdering: – Vi liker jo best å holde det litt internt om hvem vi ønsker å hente, men ser du på troppen vår så skjønner du jo litt hvor skoen trykker og hva vi ønsker å hente, sier Molde-trener Erling Moe.



TV 2s informasjon: Molde har allerede erstattet den viktige keeperen Andreas Linde med Jacob Karlstrøm fra Tromsø i en overgang verdt mellom fire og fem millioner kroner.



Videre tilsier TV 2s informasjon at Molde er på jakt etter minimum en spiller til i hvert ledd framover i banen.



I fjor forsvant Stian Gregersen midtveis i sesongen, og med interesse rundt Sheriff Sinyan ønsker Molde fortsatt å forsterke på midtstopperplass. Alt tyder imidlertid på at Sinyan blir værende på Aker stadion i dette vinduet.



Nettavisen har tidligere skrevet at Molde har fått avslått et bud på den gambiske forsvareren har James Gomez som til daglig spiller i danske Horsens.



Budet gir mening: Rapportene fra romsdalen går på at Molde vurderer å satse på en trebacksrekke i årets sesong. I så fall er det et system Gomez er godt kjent med i Horsens.



Også sentralt på midten ønsker Molde å forsterke. I fjor forsvant Fredrik Aursnes midtveis i sesongen, mens Martin Ellingsen nå har pådratt seg en langtidsskade. Fredrik Sjølstad fikk ikke forlenget sin kontrakt. Molde har sjekket opp Tobias Børkeeiet, men ifølge TV 2s informasjon er det en lite sannsynlig overgang for øyeblikket.



En som er på vei inn til Molde er Markus Kaasa. Ifølge TV 2s opplysninger kan totalpakken på overgangen komme opp på rundt ti millioner kroner. Planen var var å fullføre overgangen før helga, men det satte været (!) en stopper for. Bare detaljer gjenstår før Kaasa blir presentert i Molde.



Molde hadde også et håp om å beholde Eirik Hestad i klubben, men klubben strakk seg aldri så langt som Hestad selv hadde håpet. Han valgte derfor å fortsette karrieren på Kypros.



På topp må Ohi Omoijuanfos 27 eliteseriemål fra i fjor erstattes. Klubben har allerede Björn Bergmann Sigurdarson og stortalentet David Fofana i klubben, men Molde skal ikke være trygge nok på at disse tar opp arven etter Ohi.



Leke James har blitt nevnt som en mulig mann å hente tilbake, men han banker inn mål i Tyrkia for tiden og er neppe aktuell for en retur til Norge nå.



Molde er uansett på jakt etter et nytt førstevalg på topp.

SNART MOLDE-KLAR: Markus André Kaasa kommer fra Odd. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

VIKING

Spillere ut: Tommy Høiland (Sandnes Ulf), Iven Austbø (lagt opp), Johnny Furdal (lagt opp), Patrik Gunnarson (lån ferdig) og Trym Sølvberg Ur (utgått kontrakt).

Spillere inn: Niklas Sandberg (Haugesund) og Daniel Karlsbakk (Bryne).



Klubbens vurdering: – Nå fikk vi jo endelig alle brikkene på plass med Niklas (Sandberg), så da er jo den i boks. I tillegg jobber vi med en keeper. Når vi får det på plass, så føler jeg at vi er godt forspent, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.



– Keeperen dere vil hente er vel Patrik Gunnarson?

– Ja, det er en dialog der, bekrefter Lunde Aarsheim.

– Er dere da så happy at dere ikke tenker å gjøre mer?

– Det er klart at vi jobber med spillerlogistikken hele året, men vi er veldig godt fornøyd med troppen vi har. Samtidig er jo en Viking en klubb som på mange måter drifter slik at du av og til må selge spillere. I så fall kan det jo være at vi må gjøre noe, sier han.

Det er ingen hemmelighet at Joe Bell og Veton Berisha er to av spillerne som er svært attraktive hos Viking, men Lunde Aarsheim virker komfortabel på at begge er i klubben til seriestarten.

– Ja, for så vidt. Jeg tror begge stortrives her og begge er jo under kontrakt, så hvis vi skal selge så betyr det jo i alle fall at vi skal ha godt betalt, sier han.



TV 2s informasjon: Få spillere ut og få spillere inn virker å være oppskriften til Viking. Klubben har omsider fått hentet Niklas Sandberg til klubben og er fornøyd med det. På keeperplassen tyder det aller meste på at Patrik Gunnarson blir klubbens løsning. Den islandske 21-åringen var på lån til Viking i fjor sommer, og slik TV 2 forstår det er partene trygge på at man ender opp med en mer permanent løsning for Viking-spissen.



Joe Bell og Veton Berisha er i all hovedsak spillerne Viking-fansen virkelig frykter å miste. TV 2 får imidlertid opplyst at Viking føler seg ganske komfortable på at begge blir værende i Stavanger, og i så fall gjør Viking neppe voldsomt mange sprell til på overgangsfronten.



LILLESTRØM

Spillere ut: Thomas Lehne Olsen ( Shabab Al-Ahli Club), Magnus Knudsen (Rostov), Erik Tobias Sandberg (kontrakt utgått), Jonatan Braut Brunes (utlånt til Start), Simen Kind Mikalsen (kontrakt utgått), Josef Baccay (kontrakt utgått) og Daniel Gustafsson (kontrakt utgått).

Spillere inn: Colin Rösler (NAC Breda).



Klubbens vurdering: – Vi ser etter det åpenbare: Spiss fordi vi har solgt Lehne Olsen; kant fordi Gustafssons kontrakt har gått ut; en sentral midtbanespiller fordi vi solgte Knudsen til Rostov; og en ny venstre vingback fordi vi har mistet to venstrebacker, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm.

– Spissjakten er spennende. Hva ser dere etter der?

– Det er vanskelig å si om det blir en kjent eller ukjent spiller, men vi vil finne en som kan levere mål på kort sikt, for vi er godt dekket på unge alternativer i Akor Adams og Henrik Skogvold.

– Hva med Fredrik Gulbrandsen, er det realistisk?

– Jeg tekster med Gulbrandsen titt og ofte. Det kan jeg si om både ham og Ruben Gabrielsen. Ruben trente her i sommer, mens Fredrik var innom. Men det er ingenting som tilsier at tiden er moden for at de vender hjem nå.

– Har dere fått bud eller konkrete henvendelser på noen av spillerne deres?

– Vi har ikke fått noen bud på noen av de som ikke allerede er solgt, men jeg forstår at det er åpenbar interesse for både Igoh Ogbu og Kaan Kairinen. Listen legges riktignok høyt både fra vår og deres side, for vi har planer om at de skal bli her en stund til, sier Mesfin.



TV 2s informasjon: LSK spiller med åpne kort når det gjelder ønskene sine på overgangsmarkedet, men det er foreløpig ikke så lett å finne ut hvilke spillere de peiler seg inn på. Klubben er i ferd med å utarbeide en «shortlist» på de ulike posisjonene.

Det som er sikkert, er at Lillestrøm er interessert i å signere Fredrik Haugen som erstatter for Knudsen. Det er grunn til å tro at det vil ta tid før bergenseren bestemmer seg, ettersom han vil finne ut hva som finnes av alternativer i utlandet.

Og så er spørsmålet: Er han villig til å konkurrere mot den solide duoen Ifeanyi Mathew og Kairinen?

På topp ville Torgeir Børven vært en logisk løsning, men Gaziantep-spilleren har vært skadeplaget de siste månedene.

Igoh Ogbu er en midtstopper som eksempelvis Molde ville vært svært lystne på, men det er uaktuelt for Lillestrøm å selge ham til en klubb innenfor landegrensene.

ROSENBORG

Spillere ut: Besim Šerbečić (Aalesund), Even Hovland (Häcken), Anders Konradsen (kontrakt utgått), Alexander Tettey (lagt opp), Warren Kamanzi (utlånt til Strindheim).

Spillere inn: Ingen foreløpig

– Her er det kortere vei til toppen

Klubbens vurdering: – Det har vært en del klubber som har hørt av seg om flere av våre spillere, mer enn det har vært de årene jeg har vært her. Det er jeg glad for, for det viser at vi har gode spillere som er attraktive. Så må timingen være riktig både for oss og dem, sier sportssjef Mikael Dorsin i RBK.

– Hva planlegger dere å få inn til klubben før sesongstart?

– Vi er på papiret tynne på midtstopperplass, så der er vi ganske aktive og leter, men vi må være trygge på de vi henter, og vi har noen unge på gang også. Det må være en balanse, det er ikke bare å hente for å hente. Men om vi skal bruke et medieord, kan jeg si at vi er på jakt der.

– Ellers føler jeg at vi har et ganske bra lag. Midtbanen er solid. Men vi får se, det er avhengig av spillere som går ut også.

TV 2s informasjon: Det har definitivt vært mest bevegelse blant spillere på vei ut av Rosenborg enn inn så langt i vinter, og det henger blant annet sammen med at Kjetil Rekdal nylig har kommet inn og trenger tid til å kartlegge troppen og legge frem sine ønsker for sportssjef Mikael Dorsin.

Blant spillerne på vei ut er spesielt to navn interessante: Emil Konradsen Ceïde og Stefano Vecchia.

Ceïde nærmer seg Serie A-klubben Sassuolo i det som forventes å være et utlån med opsjon på kjøp. De siste tendensene tyder på at Rosenborg vil tjene minst 30 millioner kroner på avtalen totalt sett, så lenge kjøpsopsjonen blir utløst, noe som skal være avhengig av noen klausuler som er svært enkle å oppfylle.

Avtalens struktur – utlån med kjøpsopsjon istedenfor en ren overgang – skal først og fremst skyldes at Sassuolo ønsker at budsjettene for denne og neste sesong skal gå opp.

Selv om det har tatt tid, er det foreløpig ingen grunn til å tro at overgangen vil strande; det tar ofte lang tid når italienske klubber signerer unge spillere, ettersom de blant annet er kjent for å gjennomføre svært omfattende medisinske undersøkelser.

Vecchia er ønsket av seriemesteren i Singapore, Lion City Sailors, som har fått to bud avslått. De siste rapportene antyder at de ikke har gitt opp jakten helt ennå.

I tillegg tiltrekker Carlo Holse seg interesse, blant annet fra Italia.

Rosenborg legger ikke skjul på at de jakter midtstoppere i overgangsvinduet, og så langt har vi klart å spore opp mer eller mindre konkret interesse for noen spillere: Tobias Børkeeiet (Brøndby), Samuel Rogers (HamKam) og Jacob Une Larsson (Djurgården).

Rekdal forventes å legge om formasjon til 3-5-2 eller 3-4-3 i Trondheim, noe som vil legge føringer for hva slags spillere klubben sikter seg inn på i ukene som kommer.

KRISTIANSUND

Spillere ut: Pål Erik Ulvestad (lagt opp) og Erlend Sivertsen (kontrakt utgått), Lagos Kunga (kontrakt utgått).

Spillere inn: Sebastian Jarl (Sarpsborg 08) og Martin Sjølstad (Strømmen).

Klubbens vurdering: – Pål Erik Ulvestad har signalisert at han ønsker å gi seg på toppnivå. Han har vært en fantastisk spiller og ambassadør for oss i en årrekke. Erlend Sivertsen ønsker på sin side mer spilletid, og med sine beste år foran seg lot vi han av respekt få gå videre nå. Disse har vi erstattet med to 2000-modeller som er veldig spennende. For vår del handler det også om å ha to tanker i hodet: Vi må passe på at vi ikke blir for gammel og mett samtidig hele gjengen, forteller KBK-trener Christian Michelsen om aktiviteten hittil.

– Ser du for deg at mer skjer på overgangsfronten framover?

– Ja, det kan være at vi henter en spiller til. I tillegg så avhenger jo det litt av hva som skjer med våre egne spillere. Om vi mister noen, så vil det mest sannsynlig bety at vi skal erstatte spilleren, sier Michelsen.

– Er det konkret interesse for noen hos dere?

– Ja, det er interesse for flere spillere hos oss. Foreløpig har det vært mest interesse på våre keepere da flere vet at vi har tre solide sisteskanser. I tillegg har det vært litt interesse rundt unggutta som naturligvis får ekstra oppmerksomhet som landslagsspillere, sier Michelsen.

TV 2s informasjon: Kristiansund har allerede gjort unna et par viktige signeringer og er i så måte godt i rute med tanke på den kommende sesongen. Få spillere har forsvunnet ut, og det betyr at klubben ikke ser for seg voldsomme endringer framover heller.



Christian Michelsen røper at klubben trolig ønsker å forsterke med ytterligere en spiller. Han vil ikke avsløre hvilken posisjon det er snakk om, men trolig dreier det seg om en spiller med offensive kvaliteter, etter det TV 2 har grunn til å tro.



TV 2 har tidligere omtalt at det er interesse for keeper Sean McDermott. Men han er ikke den eneste som har beilere etter seg: Også ungguttene Max Williamsen (18) og Oskar Sivertsen (17) har tiltrukket seg interesse fra andre klubber, får TV 2 opplyst.

Williamsen fikk med seg 10 kamper (to fra start) for KBK i eliteserien i fjor, mens Sivertsen fikk fem innhopp for klubben som endte på 6.-plass i eliteserien i fjor.

VÅLERENGA

Spillere ut: Ousmane Camara (FC Dila Gori).

Spillere inn: Vegar Eggen Hedenstad (Fatih Karagümrük Istanbul), Brynjar Ingi Bjarnason (Lecce), Petter Strand (Brann).

Klubbens vurdering: – Vi ser fortsatt etter en spiller i en av de tre offensive posisjonene våre. Det er det som eventuelt gjenstår for oss, hvis vi kan finne noen som matcher både spillertypen vi ønsker, og økonomien vi har råd til. Vi hadde et mål om en midtstopper, en back og en midtbanespiller, og det er kjempebra at vi har det på plass allerede, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga.

– Dere har to unge, ettertraktede spillere i Odin Thiago Holm og Osame Sahraoui. Har det vært noe konkret interesse for dem?

– Det har vært bud på én av dem. Jeg har ikke så lyst til å si hvem. Om det kan skje noe, vet jeg ikke. Det har vært helt stille siden før jul, men vi er selvfølgelig forberedt på at det kan skje noe, sier Ingebrigtsen.

TV 2s informasjon: En katastrofal periode mellom starten av juli og slutten av september, der fasiten var én seier på ti kamper, ødela på mange måter Vålerengas sportslige 2021.

I kontorene på Valle er det likevel grunn til å juble: Klubbens økonomi, som på et tidspunkt var på et kritisk nivå, er nå snudd på hodet. Sammenlignet med 2018 er Vålerenga 45 millioner kroner bedre stilt.

Bare i 2021 gikk klubben 20 millioner kroner i pluss i regnskapet. Det gir grunn til stor optimisme rundt klubbdriften de neste årene.

Det er riktignok kun flott fotball og gode resultater som kan få entusiasmen tilbake på Oslo øst – og fylle tribunene på Intility arena i 2022. VIFs målrettede fremtoning på overgangsmarkedet tyder på at de i hvert fall har en klar plan for hvordan det skal skje.

Med den anvendelige og rutinerte backen Hedenstad, den islandske A-landslagsstopperen Bjarnason og senest midtbanespilleren Strand fra Brann, kan sportssjef Ingebrigtsen og trener Dag-Eilev Fagermo krysse av tre av fire ønsker på overgangsmarkedet i vinter.

Det siste er en offensiv spiller som kan bekle en av de tre angrepsposisjonene i laget. Vålerenga har fortsatt ikke funnet en erstatter som fyller tomrommet etter Aron Dønnum. Det kunne blitt Eirik Hestad, men den tidligere Molde-spilleren valgte å reise på eventyr til kypriotiske Pafos.

Dermed fortsetter jakten, og for øyeblikket er det ikke lett å bli klok på hvem Vålerenga jakter. Det blir en av vinduets mest interessante spor å følge de neste ukene.

SARPSBORG 08

Spillere ut: Jørgen Horn (kontrakt utgått), Mohamed Ofkir (kontrakt utgått), Guillermo Molins (kontrakt utgått), Sebastian Jarl (Kristiansund), Mikael Dyrestam (kontrakt utgått), Ben Karamoko (kontrakt utgått), Mustafa Abdellaoue (lagt opp) og Dario Canadija (kontrakt utgått).

Spillere inn: Ingen.

Klubbens vurdering: – Sånn som det ser ut nå, kommer vi nok til å legge om til å spille med fire bak. Vi har mistet noen forsvarsspillere, så det er rimelig sikkert at vi ser på én til to, og kanskje tre, forsvarsspillere inn. Så kommer vi til å signere en sentral midtbanespiller, og så sonderer vi markedet hvis det skulle skje noe med Ibrahima Koné, sier sportssjef Thomas Berntsen i S08.

– Er det noe som er klart?

– Vi har noe klart, men vi kan som vanlig ikke kommentere navn. Alt kan dette i bakken. Men vi prøver å holde oss i Norden med signeringene våre, og i aldersgruppen 20-29 år.

– Hva er siste nytt om ettertraktede Koné?

– Det har kommet et par klubber til som vi har avslått bud på. Det er ikke på det nivået vi ønsker ennå. Markedet internasjonalt begynner å bevege på seg litt nå, det påvirker oss når det forsvinner spisser fra klubber lengre opp i systemet.

TV 2s informasjon: Det store spørsmålet rundt Sarpsborg 08 i januar er hvorvidt superspiss Ibrahima Koné forlater klubben, og i så fall hvor mye klubben kan tjene på overgangen.

Mali-spissen ble hentet for rundt én million kroner for et år siden. Etter en strålende sesong både for Sarpsborg og Malis landslag, har prisen skutt i været; det er ikke urealistisk at han nå kan bli solgt for godt over 30 millioner kroner.

TV 2 vet at franske Lorient lenge har vist stor interesse for spilleren, og lagt inn flere bud. Tendensen tyder på at større klubber kan gi dem hard konkurranse om 22-åringens signatur.

TV 2 er kjent med at det den siste uken har kommet konkrete henvendelser til Sarpsborg fra to europeiske klubber av betydelig størrelse, deriblant én som deltok i forrige sesongs Champions League.

Med tanke på at Koné viser kjempeform under Afrikamesterskapet – et betydelig mer lukrativt utstillingsvindu enn Eliteserien – er det grunn til å tro at Sarpsborg vil vente til etter turneringen med eventuelt å akseptere bud på spissen.

Søndag scoret han for andre gang på to kamper i turneringen, og for hver scoring kan sarpingene trolig glede seg over nye millioner i klubbkassen.

Ellers gjenstår det å se hvilket preg den nye treneren Stefan Billborn vil sette på overgangsmarkedet. Den svenske midtbanespilleren Serge-Junior Martinsson Ngouali er en personlig favoritt av treneren, som fostret ham opp i Brommapojkarna og signerte ham da han tok over Hammarby. Sarpsborg vurderer Ngouali som en spiller som vil være et råsterkt tilskudd til laget, men det er for øyeblikket tvil rundt hvorvidt det er mulig å kjøpe ham ut av kontrakten med kroatiske HNK Gorica.

Sarpsborg holder også, ifølge TV 2s opplysninger, et øye med den ettertraktede Skeid-spissen Abel William Stensrud – i likhet med flere andre klubber i Eliteserien.

Guillermo Molins forventes for øvrig å forlenge kontrakten med klubben i løpet av kort tid.

STRØMSGODSET

Spillere ut: Jordan Kadiri (lån avsluttet), Simen Hammershaug (kontrakt utgått), Andreas Nyhagen (kontrakt utgått), Daniel Skretteberg (kontrakt utgått), Niklas Gunnarson (kontrakt utgått) og Morten Sætra (kontrakt utgått).

Spillere inn: Ingen.

Klubbens vurdering: – Vi har vel sagt at det må gå noen ut før vi kan hente spillere inn på grunn av den økonomiske situasjonen, sier mediesjef Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset.

Sportssjef Jostein Flo har tidligere bekreftet til Drammens Tidende at det har vært interesse rundt Valdimar Ingimundarson (22).

– Der er det nok bevegelse, men hvor langt unna det er å faktisk ende med noe vet jeg ikke, sier Nilsen.

Klubben er uansett klar på hva som står først på prioriteringslista når den tid kommer.

– En kantspiller er vel det vi først og fremst ser for oss, sier Magne Jordan NIlsen.

TV 2s informasjon: Strømsgodset er en av flere klubber i eliteserien som ikke har økonomi til å gjøre de store sprellene på overgangsmarkedet.



TV 2 vet at klubben er i dialog med keeper Morten Sætra om en forlengelse av kontrakten. Dialogen er god og mye tyder på at han skriver under, men utover denne forlengelsen er Strømsgodset avhengig av å kvitte seg med spillere før man signerer nye.



Valdimar Ingimundarson fikk spille lite i fjor, og mye tyder på at han er på vei tilbake til islandsk fotball. I tillegg vet TV 2 at det har vært interesse rundt Viljar Myhra, Ari Leifsson, Johan Hove og Tobias Gulliksen, men foreløpig er det ikke ikke noe konkret eller noe som er nært et salg.

Et salg her kan imidlertid gi godt med penger inn i Strømsgodsets klubbkasse og være med på å finansiere en kantspiller som er klubbens førstevalg inn.



I sentrallinja føler Strømsgodset seg godt forspent, og med Lars-Jørgen Salvesen tilbake fra langtidsskade har drammenserne mer X-faktor på topp.





TILBAKE: Lars-Jørgen Salvesen mistet hele 2021-sesongen med skade. Nå er han tilbake. Foto: Trond Reidar Teigen

SANDEFJORD

Spillere ut: Brice Wembangomo (Bodø/Glimt), Martin Kreuzriegler (utgått kontrakt), Henrik Falchener (utgått kontrakt), Amer Ordagic (utgått kontrakt), Ze Eduardo (utgått kontrakt), Moussa Njie (utgått kontrakt), Chuma Anene (utgått kontrakt), Erik Brenden (utgått kontrakt), Vidar Arì Jonsson (utgått kontrakt) og Kristoffer Normann Hansen (utgått kontrakt).



Spillere inn: Keanin Boya Ayer (Varbergs BoIS)

Klubbens vurdering: – Vi er ute etter å styrke laget, primært med kanter og stoppere. Så kan det hende at det blir noe mer enn det hvis den riktige spilleren dukker opp, sier trener Hans-Erik Ødegaard.

Sandefjord ønsket å forlenge kontraktene til Vidar Arì Jonsson, Kristoffer Normann Hansen og Martin Kreuzriegler, men Ødegaard er tydelig på at han ikke lenger regner disse som en del av Sandefjord-stallen.

– Vi ønsker primært norske eller skandinaviske spillere, men akkurat nå er det litt utfordrende ettersom vi jakter såpass gode spillere at de gjerne er aktuelle for andre klubber. Da ryker det ofte på betingelser for vår del. Det betyr at vi kanskje må lete på en litt annen hylle, sier Ødegaard.



TV 2s informasjon: Sandefjord er en av klubbene som har mistet flest spillere i løpet av vinteren. Økonomien i klubben er ikke all verden, og derfor leter man i all hovedsak etter spillere man ikke trenger å sprenge banken for å hente.



En slik spiller kan være KFUM Oslos Jesper Taaje. Etter det TV 2 erfarer har Sandefjord lagt inn et bud på 24-åringen. Det er grunn til å tro at partene kommer til enighet, og dermed er det opp til Taaje selv om han ønsker seg til Sandefjord. Taaje er også ønsket i Tromsø.



Trolig kan det bli enklere for Sandefjord å forsterke stallen jo nærmere seriestarten man kommer: Rett og slett fordi alternativene da blir færre for spillerne i markedet Sandefjord jakter.

HAUGESUND

Spillere ut: Kristoffer Velde (Lech Poznan), Niklas Sandberg (Viking), Alexander Stølås (Sandnes Ulf), Benjamin Tiedemann (kontrakt utgått), Helge Sandvik (lagt opp) og Joakim Våge Nilsen (kontrakt utgått).

Spillere inn: Christos Zafeiris (Grorud) og Ibrahima Cissokho (US Goree, Senegal)

Klubbens vurdering: Verken sportssjef Eirik Opedal eller trener Jostein Grindhaug har besvart TV 2s gjentatte henvendelser den siste uken.

TV 2s informasjon: Til tross for to innbringende salg av henholdsvis Kristoffer Velde og Niklas Sandberg, har Haugesund fortsatt store økonomiske utfordringer. Haugesunds Avis har tidligere omtalt at Haugesund skylder kommunen 11,1 millioner kroner for stadionleie i 2020 og 2021.



Det gjør at Haugesund har sittet helt stille i båten med tanke på spillere inn. Og selv om salget av Velde alene gir klubben rundt ti millioner kroner, er Haugesund klare på at det kun er spillere man ikke trenger å betale overgangssum for som er aktuelle.



TV 2 vet at Haugesund har jobbet med å få inn en midtstopper. I tillegg er klubben på jakt etter minst en kantspiller - kanskje ikke så rart når du vet at stopper Benjamin Tiedemann Hansen og kantspiller Kristoffer Velde er blant spillerne som har forlatt Haugesund.

Flere spillere kan også være på vei bort. Kevin Martin Krygård ønsker seg et utenlandsopphold nå i januar, og avventer å signere ny kontrakt. Thore Pedersens kontrakt går ut ved slutten av sesongen, men backen har foreløpig takket nei og har signalisert at han vil prøve noe nytt etter hvert.

Uansett: Haugesund må hente billig, og det kan fort bli enklere å finne de rette jo nærmere sesongstarten man kommer.

TROMSØ

Spillere ut: Tomas Totland (Häcken), Jacob Karlstrøm (Molde), Magnus Andersen (kontrakt utgått), Mikael Norø Ingebrigtsen (kontrakt utgått), Daniel Berntsen (kontrakt utgått), Isak Helstad Amundsen (låneavtale over), Adam Ørn Arnarson (kontrakt utgått), Zdenek Ondrasek (kontrakt utgått), Runar Espejord (låneavtale over).

Spillere inn: Warren Kamanzi (Ranheim).

Klubbens vurdering: – Vi ser i utgangspunktet etter en keeper, kanskje en venstre vingback og en spiss. I tillegg skal vi mest sannsynlig ha inn en midtstopper, sier team manager Lars Petter Andressen til TV 2.

Siden i fjor har Tromsø tatt farvel med en rekkespillere, blant annet gjorde TIL to salg på tampen av fjoråret som sikret gode penger inn med Tomas Totland til Häcken og Jacob Karlström til Molde.

– Dette var spillere vi hadde planlagt å selge, men nå ser vi for oss å beholde de fleste som er igjen, sier Andressen.

Han forteller at primærmarkedet til Tromsø er i Norge og Skandinavia.

– Først og fremst ser vi på nivået under oss eller spillere hos større klubber som kanskje ikke har slått helt gjennom. Og på keeperplassen har vi nok øynene åpne litt utenom det som er primærmarkedet vårt, sier Andressen.

TV 2s vurdering: Tromsø har tatt grep og sagt farvel til flere spillere med solide lønninger som kanskje ikke har bidratt med like mange minutter på banen som klubben hadde håpet.



Det gjør at Tromsø leter etter en del spillere på vei inn. Forsvarsspiller Jesper Taaje fra KFUM Oslo er en av spillerne som Tromsø har vist interesse for, men slik TV 2 forstår det er det Sandefjord som leder an i kampen om 24-åringen nå.



Tromsø er også på jakt etter en spiss etter å ha sett Zdenek Ondrasek og Runar Espejord forsvinne ut dørene. Vålerengas Henrik Udahl er en av spissene som har blitt diskutert på Alfheim, men det spørs om Tromsø klarer å lokke Oslo-gutten til Tromsø i dette overgangsvinduet.

FERDIG: Zdenek Ondrasek er bare en av flere spillere Tromsø har tatt farvel med siden sesongslutt i fjor. Foto: Ekornesvg, Svein Ove

ODD

Spillere ut: Emil Jonassen (kontrakt utgått), Elias Skogvoll (kontrakt utgått), Kristoffer Larsen (kontrakt utgått), Bjørn Mæland (kontrakt utgått), Sander Svendsen (lån utløpt) og Thomas Hallstensen (Egersund).

Spillere inn: Ingen.

Klubbens vurdering: – Vi jobber på høygir med å ansette en sportssjef og en trener. Det er to separate ansettelser, men vi ser de i sammenheng, sier daglig leder Einar Håndlykken i Odd.

– Hvordan påvirker dette aktiviteten deres på overgangsmarkedet?

– Vi har jo en sportssjef. Tore Andersen er her, så vi har fremdrift der også selv om Jan Frode Nornes ikke lenger er involvert i dette.

TV 2s informasjon: Mens de resterende lagene i Eliteserien kan konsentrere seg fullt om jakten på nye spillere, har Odd flere jern i ilden. De er nemlig også på jakt etter ny sportssjef og hovedtrener.

Ifølge TV 2s opplysninger skal ti ulike kandidater denne uken på jobbintervju som potensielle kandidater til å bli skiensklubbens nye sportssjef. TV 2 kjenner til at Aasmund Bjørkan er et av mange navn som har vært ønsket i rollen.

Onsdag begynte jakten på ny hovedtrener, så der er det foreløpig for tidlig å vite hvem som er mest aktuelle, men det er naturlig å tro at 4-3-3-ekspert Svein Maalen i det minste vil bli vurdert.

På overgangsmarkedet for spillere vet TV 2 at Odd har tilbudt spisstalentet Abel Willian Stensrud en kontrakt. Skeid-gutten scoret 22 mål på 22 kamper i 2. divisjon forrige sesong og tiltrekker seg stor interesse fra flere klubber i Eliteserien.

Sarpsborg, HamKam, Viking og Bodø/Glimt – samt KFUM i Obosligaen – er blant klubbene som også har vist mer eller mindre konkret interesse for Stensrud.

Odd seiler opp som en høyaktuell kandidat ettersom Stensrud kan konkurrere om en plass i startoppstillingen. Odd-spiss Tobias Lauritsen har nemlig kun ett år igjen av kontrakten, tiltrekker seg interesse fra tysk 2. Bundesliga og kan uavhengig av dette være en konkurrent innenfor rekkevidde dersom Stensrud skulle blomstre videre.

Trenersituasjonen i Odd har satt situasjonen litt på vent, men klubben prøver å overbevise unggutten om at det ikke er noe som vil ødelegge for hans eventuelle posisjon i klubben.

HAMKAM

Spillere ut: Rasmus Lindkvist, Jarmund Øyen Kvernstuen (Ull/Kisa. var utlånt i fjor).

Spillere inn: Sam Rogers (var på lån i HamKam i fjor)

Klubbens vurdering: - Vi skal forsterke oss framover i banen. Trolig skal vi ha et par mann der, og i tillegg ser vi etter en back og en midtbanespiller, sier sportssjef Espen Olsen.

Ifølge han har det foreløpig ikke vært noen offisielle henvendelser på HamKams spillere.

– Vi er svært fornøyd med den troppen vi har, så skal vi gjøre det vi kan for å forsterke den ytterligere, sier Olsen som håper å ha på plass et par nye spillere i løpet av de kommende ukene.

RBK-AKTUELL: Sam Rogers har bekreftet at han har vært i samtaler med Kjetil Rekdal om en Rosenborg-overgang, men for HamKam sitter det langt inne å selge til nettopp Rekdal. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

TV 2s informasjon: HamKam leverte en fantastisk sesong i 1. divisjon i fjor, men siden har mye skjedd på Hamar. Både Kjetil Rekdal og Geir Frigård har flyttet til Trondheim - og suksessen har også gjort at spillerne til HamKam også er attraktive for andre klubber.



Adresseavisen har tidligere omtalt at Rosenborg har vist interesse for Samuel Rogers, som var på lån der i fjor. Også Molde er blant de som er interessert. TV 2 vet dessuten at Vetle Skjærvik er en interessant mann i Molde, men foreløpig er det langt fra interesse til noe konkret.



HamKam ønsker naturlignok å forsterke seg foran returen til eliteserien, men enn så lenge er det ganske stille fra Hamar. Kanskje ikke så rart med tanke på at trenerteamet ble satt ganske så seint.



TV 2 vet imidlertid at HamKam er en av klubbene som har vist konkret interesse for Abel William Stensrud i Skeid. Det rimer i så fall godt med at Espen Olsen bekrefter at HamKam jakter offensive spillere.



Klubbløse Marcus Pedersen ville vært et opplagt alternativ for HamKam, men slik TV 2 forstår det er det neppe veldig aktuelt per dags dato.



AALESUNDS FK

Spillere ut: Andreas Lie (lagt opp), Fredrik Carlsen (lagt opp), Jonas Grønner (kontrakt utgått), Quint Jansen (kontrakt utgått), David Olafsson (kontrakt utgått), Muamer Brajanac (lån ferdig) og Kristoffer Barmen (kontrakt utgått).



Spillere inn: Besim Šerbečić (Rosenborg)

Klubbens vurdering: – Vi må ha flere spillere inn. Det er det ingen tvil om, så vi jobber på, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

– Hva kan du si om hva dere må ha inn? Med tanke på posisjoner og slikt?

– Det vil jeg helst ikke si så mye om, men ser du på stallen vår så er det vel ikke så vanskelig å gjette seg til at vi for eksempel bør se etter en venstreback. David Olafsson takket nylig nei til en avtale med oss, og da må vi kanskje gjøre noe der, sier Aalesund-treneren.

– Hva med situasjonen til Quint Jansen og Kristoffer Barmen?

LEDIG: Kristoffer Barmen og Aalesund har ikke forlenget avtalen som i utgangspunktet varte til nyttår. Nå jobber partene med andre alternativer, ifølge TV 2s opplysninger. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvem vi har snakket med og hva vi har snakket om vil jeg ikke si så mye om. Det må du i så fall ta med sportssjef Bjørn Erik Melland, sier han.



TV 2s informasjon: Aalesund har selv valgt å ikke forlenge med en rekke av spillerne som bidro til å spille klubben opp til eliteserien. Foreløpig er det bare Simen Rafn av spillerne som var på utgående kontrakt som har skrevet under på en ny avtale.



Slik TV 2 forstår det, tyder mye på at Rafn blir den eneste som blir værende i Aalesund også. Det betyr for eksempel at Quint Jansen og Kristoffer Barmen etter all sannsynlighet blir å finne i andre klubber framover.



Aalesund har planer om å forsterke seg i de fleste ledd. Keeper, venstreback og sentral midtbanespiller er bare noe av det som står på ønskelisten til sunnmøringene.



Klubben har selv lagt ut en quiz på sine egne hjemmesider, der man enkelt kan finne ut at en 27 år gammel forsvarsspiller er ventet inn til klubben. TV 2s opplysninger tilsier at dette er en utenlandsk spiller.

TV 2 vet dessuten at klubben – som de gjør nærmest i hvert vindu – har sjekket opp muligheten til å hente landslagskeeper Sten Grytebust hjem til Sunnmøre. Men der ligger det ikke an til noen snarlig avklaring, får TV 2 opplyst.

JERV

Spillere ut: Ikhsan Fandi (BG Pathum United FC), Diego Campos (kontrakt utgått, Degerfors), Jørgen Solli (kontrakt utgått), Pibe Pereira (kontrakt utgått), Thomas Zernichow (legger opp), Shuaibu Ibrahim (kontrakt utgått) og Tomhas Kok (kontrakt utgått).



Spillere inn: Erik Tobias Sandberg (kontraktsløs, Lillestrøm) og Amadou Diallo (kontraktsløs).

Klubbens vurdering: – Vi skal forsterke hele sentrallinjen. Klarer vi det, så vil vi automatisk få mer bredde i laget i form av kvalitet. Det er viktig for oss, sier Jerv-trener Arne Sandstø.

– Hva konkret er det dere jakter?

– Vi ønsker oss og offensive spillere. En kant til er på vei inn, og i tillegg vil vi ha inn en sentral midtbanespiller og en stopper. Det er utgangspunktet, sier Sandstø.

Siden Jerv har lite penger å handle for, antyder han at aktiviteten kan ta seg opp når overgangsvinduet til de fleste land stenger ved månedsskiftet.

– Vi er ikke i posisjon til å kjøpe ut spillere, så vi må basere oss på lån og spillere som kan komme gratis, sier Sandstø.

SUKSESSHISTORIE: Diego Campos ble en gedigen suksess i Jerv. Nå må Arne Sandstø jakte en ny solskinnshistorie. Foto: Heiko Junge

TV 2s informasjon: Jerv er på jakt etter en direkte erstatter til Diego Campos som valgte å gå til svensk fotball etter at opprykket ble sikret. Med åtte mål og ni målgivende pasninger var 26-åringen en viktig bidragsyter til at Jerv rykket opp.



Arne Sandstø har hatt suksess med å hente spillere med X-faktor til Grimstad, og Sandstø vil gjerne prøve lykken på et lignende prosjekt igjen.



I all hovedsak er det bosmanspillere Jerv jakter. Klubben har tidligere forsøkt seg på kontraktsløse Fredrik Sjølstad, men han har foreløpig takket nei til Jerv.

Trolig vil Jerv ha litt is i magen før stallen settes skikkelig. For i det markedet Jerv jakter spillere, kan det ofte være enklere å hente spillere etter at overgangsvinduet ute i de fleste europeiske ligaer blir stengt ved månedsskiftet.