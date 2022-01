Oppløftende for Holm Lægreid, men: – En av Thingnes Bøs svarteste dager i karrieren

Det ble svært utfordrende og krevende forhold under herrenes sprint i Obehof. Utøverne ble møtt av tåke, vind, sludd og snø og generelt vanskelige forhold både i løypen og på standplass.

– Det var mange kaster i vindene, og knallharde forhold, men dette er jo en utendørsidrett, poengterte Tarjei Bø før rennstart.

Russeren Alexander Loginov taklet de vanskelige forholdene best og tok seieren foran franskmannen Emilien Jacquelin. Sturla Holm Lægreid kjempet seg til tredjeplass med én bom.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg hadde ikke forventet pallen. Man får ikke noen god følelse i disse løypene her når du jobber og jobber hele veien. Det ble som det ble, tenkte jeg da jeg kom over streken. Men det er umulig å si når du starter så tidlig som meg, oppsummerte Holm Lægreid til TV 2 etter tredjeplassen i de krevende forholdene i Oberhof.

Johannes Thingnes Bø fikk virkelig kjenne på de blytunge forholdene da han måtte ut i tre strafferunder etter første skyting. På stående pådro han seg to strafferunder, og måtte dermed ut i fem totalt.

– Trist prestasjon og trist humør, sa Bø etter å ha havnet helt nede på 28. plass.

– Jeg tar med meg meg hva jeg ikke skal gjøre fremover. Hadde løpet startet annerledes hadde alt blitt annerledes. jeg må ikke grave meg ned. Det kan være fullt hus på liggende fredag, og da er jeg tilbake. En dårlig dag på jobben, oppsummerte Thingnes Bø overfor TV 2.

– Vet du hva som gikk galt på skytingen?

– Jeg syntes faktisk jeg lå an til en god serie, og jeg vet det høres teit ut. Men jeg var heldig med vindforholdene og startet med en treff. Da jeg fikk tre bom til der skjønte jeg ikke hvordan jeg klarte å få til det. Det var gode forhold i tillegg. Dette var en skikkelig smekk på pungen. Alle ser at fem bom på en sprint er for dårlig. Jeg var et godt nivå under alle andre utøvere og det er ikke noe jeg selv synes er verdig, mente han.

Det mente også ekspertene.

– Dette er en av de svarteste dagene i hans karriere, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er skikkelig, skikkelig svart for ham, samtykket ekspert Ola Lunde.

Storebror Tarjei Bø fikk det også tungt på første skyting. Han måtte ut i to strafferunder og dermed glapp pallmulighetene før moroa virkelig startet. Han reiste seg på andre skyting, men bommet én og måtte ut på en ny strafferunde. Tarjei Bø gikk likevel raskt i sporet, og etter beste rundetid kjempet han seg opp til en syvendeplass.

– Ja, jeg er fornøyd. Du kan alltid vri det beste eller verste ut av det. Da utgangspunktet ble så dårlig liggende, så ble det en massiv klatrekonkurranse resten av konkurransen, og jeg fikk klatret ganske høyt, sa Bø til TV 2.



– Hjertet liker ikke å gå her i dette været. Jeg vokste opp med solskinnsdager på ski. Men hjernen elsker slike løyper. Jo dårligere vær det er, jo mer smiler jeg, gliste Tarjei Bø.

Skiskyting verdenscup fredag Verdenscup skiskyting i Oberhof, Tyskland fredag, sprint (antall strafferunder i parentes): Menn, 10 km: 1) Aleksandr Loginov, Russland 27.00,8 (1), 2) Emilien Jacquelin, Frankrike 0.06,5 min. bak (2), 3) Sturla Holm Lægreid, Norge 0.15,1 (1), 4) Johannes Kühn, Tyskland 0.18,6 (2), 5) Roman Rees, Tyskland 0.2,20 (1), 6) Anton Babikov, Russland 0.23,0 (0), 7) Tarjei Bø, Norge 0.23,6 (3), 8) Daniil Serokhvostov, Russland 0.25,8 (2), 9) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 0.29,5 (2), 10) Filip Fjeld Andersen, Norge 0.38,2 (1). Øvrige norske: 16) Vetle Sjåstad Christiansen 0.59,0 (2), 25) Sivert Bakken 1.17,2 (3), 28) Johannes Thingnes Bø 1.22,1 (5).

Imponerte

Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen bommet én på første skyting, mens unggutten Filip Fjeld Andersen imponerte med feilfri skyting. Også unggutten Sivert Bakken imponerte på første skyting og snek seg til en foreløpig ledelse. På stående ødela Bakken alle muligheter da han bommet tre ganger.

Sjåstad Christiansen bommet én på stående, det samme gjorde Fjeld Andersen.

Holm Lægreid leverte imidlertid en imponerende forestilling på standplass på stående skyting. Han skjøt feilfritt og suste inn til ledelse.

Franskmannen Emilien Jacquelin gikk fortere i sporet, og til tross for to bom, passerte han målstreken 8,2 sekunder foran Holm Lægreid. Han skjøv dermed nordmannen ned til andreplass.

Russeren Alexander Loginov bommet én og gikk enda raskere enn franskmannen. Loginov tok seieren, 6,5 sekunder foran Jacquelin, og dermed ble Holm Lægreid nummer tre.

Filip Fjeld Andersen leverte et godt løp, og tiendeplassen.

– Ufyselige forhold

Vetle Sjåstad Christiansen måtte i strafferunden to ganger og endte 59 sekunder bak Loginov.

– Det er ufyselig å gå her. Om det ikke var ti årstider ute der, så var det i hvert fall tre forskjellige vinterårstider. Det vekslet fra nysnø til slush til isføre. Jeg mestret det helt elendig. Det er vanskelig å finne godfølelsen her, uansett hvordan man går. Så jeg må si meg okey fornøyd, sa Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

Sivert Guttorm Bakken noterte tre bom og havnet et stykke ned på listen.