I fjor høst ble det klart at reglene for å endre nasjonalitetsmerke på norske bilskilt strammes inn.

Originalt består dette av et norsk flagg, med bokstaven «N» på blå bakgrunn. Tukler du med dette, for eksempel med å bytte farge, kan du nå straffes med et gebyr på 3.000 kroner.

Dette gebyret kan både politiet og Statens vegvesen ilegge.

Hvitt klistremerke er fullt lovlig

Men det kanskje ikke så mange er klar over, er at det finnes et hvitt klistremerke, som er fullt lovlig å plassere over det originale nasjonalitetsmerket.

Heidi Øwre er seksjonssjef i Statens vegvesen.

Dette kan man hente hos Statens vegvesen og kjøre fritt rundt med, så lenge man benytter klistremerket på begge skiltene.

Det bekrefter Statens vegvesen til Broom:

– Det er lovlig å dekke over nasjonalitetsmerket på bilskiltene, men dette må gjøres både foran og bak. Det er ikke tillatt å kun tildekke nasjonalitetsmerket på bare et bilskilt. Videre er det kun lappene man får utdelt av Statens vegvesen som kan benytte. Dette er fordi de har samme farge og retrorefleksjonsevne som kjennemerkeplaten, og er derfor ikke å anse som uvedkommende gjenstander etter kjøretøyforskriften § 39-2, forteller seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.

Å erstatte de originale blå N-merkene med for eksempel dette, er ikke lov. Foto: Broom

Tilgjengelig siden 2006

– Hva er grunnen til at dere tilbyr dette klistremerket?

Dette er originalen og det er slik nasjonalitetsmerket skal se ut.

– De ble laget i forbindelse med de nye skiltene som kom i produksjon i 2006. Disse fikk da det nye nasjonalitetsmerket vi kjenner i dag og erstattet de gamle som var uten. Dermed kunne man ende opp med et bilskilt som hadde det integrerte nasjonalitetsmerke, og et gammelt bilskilt uten et slikt merke. Dette gjaldt tilfeller hvor kjøretøyeiere mistet eller hadde skade på et bilskilt og derfor måtte kjøpe et nytt, sier Øwre.

Hun legger til at det etter bruksforskriften § 2-26 nr. 2, ikke er tillatt med to ulike skiltutforminger, altså hvor et skilt har nasjonalitetsmerke og det andre ikke.

– For at kjøretøyeiere skulle slippe å kjøpe to nye bilskilt, når de i utgangspunktet kun trengte å kjøpe ett, ble de hvite lappene produsert, slik at de kunne tildekke det integrerte nasjonalitetsmerke, forteller Øwre til Broom.

Inntil videre kan alle som har lyst, benytte disse hvite merkene fra Statens vegvesen.

Vurderer fjerne ordningen

Nå er imidlertid denne problemstillingen ikke like aktuell lenger, da det er få av de gamle bilskiltene som er i bruk. Dessuten er det nå også krav om at det ved tap eller tyveri av bilskilt skal utstedes nye skilter med ny tegnkombinasjon, jf. bruksforskriften § 2-25 nr. 1.

– På bakgrunn av dette vurderes det nå om disse lappene skal avskaffes, siden det ikke lenger er samme behov, sier Øwre.

– Er det mange som benytter seg av slike hvite klistremerker i dag?

– Vi kan ikke si at mange har benyttet seg av dette, nei, avslutter Øwre.

