Volkswagen Passat har forlengst blitt en legendarisk bilmodell. Den debuterte helt tilbake i 1973 og har siden vært med oss i åtte generasjoner.

Her i Norge tok salget for alvor av på 80-tallet. Passat ble det naturlige valget for mange familier. Bilen beholdt et svært godt grep på kjøperne, også mens SUV-ene for alvor gjorde sitt inntog på markedet.

Først var det bensinmotor som gjaldt for de fleste. Så tok diesel helt over – før ladbare versjoner markerte det som ble slutten på storhetstiden for Passat her hjemme.

De siste årene har det nemlig bremset kraftig, etter hvert som de nevnte SUV-ene og ikke minst elbilene har tatt mer og mer av markedet.

Passat debuterte tilbake i 1973 og har vært en stor suksess for VW.

Rullet ut før jul

Stasjonsvogn har alltid vært førstevalget for de fleste Passat-kjøperne her hjemme, men i perioder har også salget av sedanutgaven vært ganske bra.

Nå er det imidlertid for sent hvis du har lyst på en ny Passat sedan. Denne versjonen forsvant fra det norske markedet i 2017, og nå er det også kjent at den er ute av produksjonsplanene til Volkswagen.

Ifølge velinformerte Autocar rullet det siste Passat sedan-eksemplaret av samlebåndet ved fabrikken i Tyskland før jul. Nå er det kun stasjonsvogn som gjelder for Passat, i kombinasjon med femdørs-kombien Arteon som fungerer som en toppmodell for VW. Den er for øvrig også bort fra det norske markedet.

Her møtte Passat Datsun Bluebird, Peugeot 305 og Fiat Ritmo til test

VW har lange tradisjoner med å tilby Passat som både sedan og stasjonsvogn. Men nå er det altså slutt for førstnevnte.

Tatt seg god tid

Dagens Passat har vært på markedet siden 2004. Det betyr at den har vært med oss i åtte år, noe som er lenge for en bilmodell. Likevel er det ikke ventet en erstatter før i 2023.

At VW her tar seg så god tid har flere årsaker: En av dem er at hele klassen Passat tilhører, har tapt mye salg de siste årene. Hos Volkswagen har også veldig mange handlet om elektrifisering de siste årene, dermed har det gått foran nye versjoner av de fossile bilene.

Arteon: Her får du luksusbil til halv pris

Dette er konseptbilen ID.Vizzion som tar over for Passat i sedanutvalget til VW.

Sedan = elbil

I tillegg kommer den internasjonale mangelen på halvledere. Det har ført til at mange produsenter må velge hvilke modeller de skal prioritere å bygge. På grunn av tøffe utslippskrav i Europa, er det da naturlig å prioritere elbilene.

Når niende generasjon Passat kommer neste år, er det ikke ventet at den vil ha noen sedanutgave. Sannsynligvis går Passat her for stasjonsvogn og kanskje en mer sporty kombi i tillegg.

I stedet kommer det en elektrisk sedan i den nye ID.serien. Den har vi allerede sett som konseptbilen ID.Vizzion, det er ventet at produksjonsklar bil skal hete ID.6.

LES MER: Passaten til Kine (18) er ikke som alle andre

Video: Bli med tilbake til 1973-modellen av Passat